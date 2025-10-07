横浜DeNAベイスターズ・三浦大輔監督（51）の今季限りでの退任が発表された。

DeNAと言えば、昨季はペナント3位からCSシリーズを勝ち抜き日本一になったのが記憶に新しい（※3位からの日本一はセ・リーグ球団では初めて）。今年は球団のスローガンも「横浜奪首」と改新し、ペナントも制しての日本一を狙っていたが、2位に終わった。恥じることなき成績に思えるが、投手としての現役時代、「通算199勝で終わってもいいから、それよりも優勝したい」が口癖だっただけに、監督としても思うところがあったようだ。

新日本プロレス東京ドーム大会で蝶野正洋（前列中央）の試合後にリング上でポーズを決める三浦大輔監督（右）と鈴木尚典コーチ（1998年1月4日）

しかしまだ、連続日本一の可能性は残っている。実はプロレス観戦が大の趣味の指揮官。ご近所仲間だった、今は亡き大物レスラーとの交流や秘話を軸に、捲土重来にエールを送りたい（文中敬称略）。

東京ドーム大会で入場

1973年生まれの三浦がプロレス好きになったのは、同世代のご多分に漏れず、初代タイガーマスクからだった。「人間に、こんな動きが出来るのか」と驚いたという。

2022年10月1日、午前中にアントニオ猪木の訃報が入ると、午後の横浜スタジアムでの全体練習では、「炎のファイター」（猪木の入場曲）をBGMにかけて哀悼した。ファンとしての熱は途切れることなく、今年1月4日の新日本プロレスの東京ドーム大会はもちろん、昨年11月22日、“地元”・横浜武道館でおこなわれた新日プロの大会も、リングサイド観戦している。

かように“新日本推し”感のある三浦だが、ファンとしてその存在がクローズアップされたのが、1998年1月4日の東京ドーム大会。セミファイナルの蝶野正洋の試合で、一緒に入場したのである。

蝶野との出会いは、前年9月23日の日本武道館大会だった。この年の2月より、蝶野はスタイリッシュなヒール、「nWo軍団」日本支部を稼働。オシャレなTシャツも含め、”nWoブーム”を興していたのである。そんなタイミングだったため、三浦が同じくプロレス好きの鈴木尚典（現ベイスターズ野手コーチ）と控室に挨拶に行くと、蝶野からTシャツをプレゼントされ、“nWo軍団”入りとなったのだった。如才ない蝶野は10月6日の横浜スタジアムでのベイスターズの試合にも駆け付け、他のベイ選手たちはもちろん、退任する大矢明彦監督にも「nWoTシャツ」を贈っている。この年のベイスターズはペナント2位だったが、nWoも同じ様に勢いに乗っていた。

東京ドーム大会の登場も、勢いによるものだった。同日の試合前に、パーティー形式の「プロレス大賞」授賞式があり、三浦と鈴木が出席すると、蝶野から花道を歩くことを提案され、快諾したのである。2人はそのままセコンドにもつき、蝶野は快勝。ここで、ハプニングが起こった。負けた越中詩郎が、腹いせか、退場時に三浦の右太もも裏を蹴ったのである。因みに越中は全試合、録画して楽しむほどの阪神ファンである。

同月には鈴木も含め、nWo勢と合同トレーニング（1月23日）。武藤敬司とも親交が出来、この年、ベイスターズが38年ぶりの優勝を果たすと、その直前、三浦から武藤に、電話があったという。

「武藤さん、俺、ビールかけでグレート・ムタになりたいんですよ。ペイントを貸して頂けませんか？」

結果、当時のムタのペイントである、顔を黒く塗った三浦と鈴木が、ビールかけではしゃぐ姿が見られた。なお、「ペイント完成だけでも20分かかるので、（ムタの吐く）毒霧は用意出来なかった」とは、鈴木尚典の談である。

以降、三浦のプロレス好きは完全に知られるところとなり、自らのラジオ番組で三沢光晴と共演したこともあれば、小橋建太とも食事をする仲に。2004年1月、沖縄で自主トレを行った際は、同地で興行のあった珍客がアポ無しで来襲した。新日本プロレスの中でメンバー増強を狙っていたヒール軍団「魔界倶楽部」総裁、星野勘太郎が三浦にメンバー入りを強要したのだ。異論を挟む間もなく、当時の背番号をもじり、「魔界18号」とされた三浦であった。

そんな三浦自身が語るプロレスの魅力とは――。

〈個性がある。選手個々の得意技やアピール方法も違う〉（「週刊宝石」1999年12月9日号）

破壊王との邂逅

奈良・高田商を経て、1992年にドラフト6位で入団した三浦。当初は球も速くなく、同期や先輩たちの実力を目の当たりにし、自身をアピールすることに躍起だった。球団のパーティーに出る際のスーツは決められていたが、少しでも目立とうと、靴下を赤くした。

2年目からは髪型が自由になり、今に続く代名詞のリーゼントに。子どもの頃、漫画「ビー・バップ・ハイスクール」に憧れたことと、敬愛する矢沢永吉、エルビス・プレスリーの影響からだった。やるなら徹底的にと、自分のバットは白のテーピングでグルグル巻きに。“永ちゃん”のマイクスタンドを模したものであった。専用のスパイクの先には、片側にリーゼント、逆側には襟足の意匠を入れた。見た目からと言えばそれまでだが、必死だったのだ。

入団2年目の1993年に初勝利をあげる。ほどなく知り合ったのが、既に新日本プロレスのトップの一角だった選手であった破壊王・橋本真也である。聞くと、お互いの家が車で5分という、ご近所だったという。すぐに家族ぐるみの交際が始まった。

自称、“プロの料理人の腕前”という橋本の手料理に舌鼓を打ったこともあれば、出された肉の量が多過ぎ、残してしまったことも。多摩川でキャッチボールをしたこともある。愛娘が出来、見せに行くと、橋本が揺りカゴから落としてしまい、床をコロコロと転がったこともあった（※幸い大過なく、長女は現在、競馬記者として活躍している）。先述のnWo勢との日本武道館の控室での初遭遇も、実はもともと橋本に挨拶する一環で立ち寄ったものだった。

1995年から、念願のローテーション入り。既にその時期、8歳年上の橋本は、入場テーマ曲の「爆勝宣言」宜しく、当時のIWGPヘビー級王座の歴代最多防衛記録（9回）を達成していた。もちろんそれ以前には、トニー・ホーム相手の異種格闘技戦の連敗や、強豪、天龍源一郎相手の連敗もあった。その模様も観て来たからだろう。三浦が言う、プロレスのもう一つの魅力が、以下である。

〈1試合観ただけじゃ分からないドラマがある〉（前出『週刊宝石』）

三浦自身の野球人生も、そんなドラマの繰り返しだった。

父の勧めで野球を始めたが、高校1年の時、野球部どころか、学校の授業自体もフェイドアウトしてしまう。心配した校長が三浦の自宅で待っていても、帰って来なかった。野球部は時には2桁に満たない部員数だったし、遊びたい盛りだったのだ。

ふてくされて部員の前で「辞めます」と言うと、監督の拳が飛んで来た。帰路につく三浦を仲間たちが追い、部に戻るよう、必死に説得した。驚いたことに、皆、泣いていたという。復帰後のマラソン大会で、家に忘れた制服のネクタイを取りに行って戻ると、大騒ぎになっていた。「三浦はまた逃げ出してしまったのではないか」と、皆が心配していたのだ。監督にこう諭されたのが忘れられない。

「信頼は築くのに時間がかかるが、壊れるのは一瞬なんだぞ」

心を入れ替え、エースとして高校3年時、春と夏の県大会で決勝まで進む。甲子園常連の天理に敗れたが、夏の決勝では12三振を奪い、スカウトの目に留まった。当時のドラフト中継は地上波のみでしかも上位選手しか流れず、三浦は、校長室にかかって来た電話で6位指名を知った。教師たちが拍手で讃え、「取材が来るから」と、控室まで行ってみると、記者は1人だけ。取材というより、ほとんど対談だった。

上述のように1998年にベイスターズは優勝したが、2002年から04年まで3年連続で最下位に。激高した観客から物が投げ込まれ、試合が中断し、選手たちでそれを拾いに行ったのが忘れられない。その翌年だった。突然の悲報が入ったのは。

「横浜に残って、良かったです！」

2005年7月11日、橋本真也は、脳幹出血で、40歳の短い人生を閉じた。

2日後の7月13日、三浦はホーム、横浜スタジアムで登板を迎える。実は前月の9日から勝ち星がなく、ましてや7月は、4年間勝っていない、自分にとっては鬼門の月であった。マウンドに向かう三浦に、普段とは違う登場曲が流れた。それは「爆勝宣言」だった。

鬼気迫る力投。終わってみれば広島相手に、2安打無四球の完封勝利。実に自身でも3年ぶりの完封劇だった。お立ち台で感極まる姿は語り草となっている。

「無我夢中でした。橋本さんは、本当にお世話になった方なんで……気持ちを込めて投げました。逃げのピッチングはしたくなかった。橋本さんに届けられたと思う。ゆっくり休んでほしい」

試合後のコメントでは、熱投の更なる真意を明かした。それは4日後の7月17日におこなわれる、橋本の告別式を意識したものだった。

「絶対に棺にウイニングボールを入れるんだという気持ちで投げました。橋本さんの、負けても復活して向かっていく姿は、僕自身、凄く勉強になりました」

この年、三浦は、最優秀防御率と最多奪三振のタイトルを初獲得。チームも最下位から、3位に浮上した。

一度、ベイスターズを出ようと思ったことがある。2008年オフにFA宣言。出身地の奈良に近く、この年僅差で2位に終わった阪神行きが濃厚とされていた。しかし、ファン感謝デーで残留を熱望するファンの姿と、自分の人生を振り返り、こう結論を出した。

「天理とやった時からそうだった。強いものに立ち向かい、それを倒すことこそ、自分のやりたいこと」

横浜に残留し、2012年には通算150勝を達成。お立ち台で伝説の名文句を口にしている。

「横浜に残って、良かったです！」

2軍暮らしもあり、辞めようと思ったこともあった。しかし、その時、1軍の試合を観て、考えを改めたという。

「自分は2軍にいるのに、1軍の球場で僕の背番号ユニフォームを着て応援してくれている人が何人もいてくれた……。必ずあそこに戻らなきゃという気持ちでした」

それは、小川直也に負けた橋本が、ファンからの100万羽の折鶴を目の当たりにし復帰を決意した姿を思わせたと言ったら、センチに過ぎるだろうか。

2016年9月29日に現役を引退。本人は最後の球を投げる時、「涙が出た」というが、ファンばかりでなく、ビールの売り子まで泣いていた。引退の胴上げ回数は、まさかの18回。もちろん背番号と一緒であった。

横浜一筋のプロ野球生活をいったんは終える“ハマの番長”。だが、強い者を倒すチャンスは、今一度残っている。有終の美に期待したい。

天国の橋本も、それを願っているはずだ。

