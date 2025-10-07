カウンセリングを受けた母…息子が教室を抜け出す理由｜うちの子が支援級に移籍するまで【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。『うちの子が支援級に移籍するまで』第35話をごらんください。

これは、もっつん(@mocchan_diary)さんが小学1年生の息子の発達に悩み、支援クラスへの移籍を決意するまでのお話です。担任やスクールカウンセラーなど周りの力を借りながら、ありのままのわが子と向き合う母の葛藤を描きます。

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

Ⓒmocchan_diary

スクールカウンセラーとの面談は、親が抱えている育児への不満や不安を話すことで自身の気持ちを客観視でき、それに対する具体的なアドバイスを聞くこともできます。



家に帰ってから、改めてタクくんに教室から脱走する理由を聞いてみました。親のタイミングではなく、わが子が話を聞いてくれそうな時に切り出すと素直な気持ちを答えてくれそうですよね。

