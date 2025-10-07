安定期を過ぎ、一緒に喜んだばかりだった。親友からの「心拍が止まった」報告に、涙が止まらない【ママリ】

言葉が出ない…幼馴染で今でも仲良しの友達からの悲しいお知らせ

悲しいです、、、聞いてほしいです、、、



小学生からの仲で

お互い子供2人、同じ保育園

旦那同士も中学生からの仲

お盆も家族皆でキャンプ行きました

お互い3人目の妊娠が分かり(1ヶ月違い)

2人共安定期を越え

安心していた矢先でした



"まさかの心拍止まってたー"



いつもLINEで長文のやり取りをしているんですが

ふざけた話や旦那の愚痴や子供の話

いつも通りの明るい感じの返信の中に

↑の文章が目に入りました

見た瞬間涙が止まらなくて

既読しまま返信が出来ません、、、



なんて言うべきなんですか？分かりません、、、



来たのは昼過ぎですが

私達はお互いLINEの返信については

自分がしたい時、気が向いた時でいいよね

ってよく言っていて

何日間か返さない時もお互いにありますし

返信遅くても気にはしません

だから返信遅れても違和感はないのですが、、、



どうしても返信したいのに

言葉がでません、、、

彼女が一番辛いはずなのに

私も辛くて、、、楽しみだったので寂しいです、、、



キツいコメントはいらないのですが

なんて言うのが一番なんでしょうか？

アドバイスください、、、



彼女は弱味を見せないメンタル強い子で

かなりサバサバしているので

病んでる感じではなくいつも通りの

テンションでLINE送ってきてました、、、

qa.mamari.jp

気軽にやり取りが続けられるLINEですが、メッセージを読んだかも相手に伝わるので、返信に焦ることもあると思います。でも時にはすぐに返せない内容もありますよね。この記事では、投稿者さんが仲のいい友達から悲しい知らせを受け、自身もショックを受けてしまい返信に困っているという投稿をご紹介します。距離が近く感じられるLINEだからこそ、相手への伝わり方に気を使いますよね。皆さんならどうしますか？

幼馴染の友達と家族ぐるみの仲の投稿者さんは、お互いの三人目の妊娠を喜び合った矢先、悲しい連絡を受けました。きっと自分事のように悲しくショックを受けられていると思います。そしてお友達がもっとショックを受けていることもわかっているうえで言葉が見つからなくなってしまっています。



既読してしまった以上早く返信したいところですが、ショックが大きくお友達にかける言葉が見つからない投稿者さんの苦しい胸の内が伝わってきます。

言葉に迷うときこそ、素直な気持ちを伝えて

仲良しの友達からの悲しい知らせに、ショックをうけどう返信するべきか悩んでいる投稿者さんに、ママリユーザーから共感の声が寄せられました。

私もまわりにメンタル強くて、サバサバしてて、悩みなさそう！と言われますが、実際は、ただ、あまりリアルでは弱音を吐かないだけです🥲



そして私自身、周りの友達には大丈夫大丈夫^ ^と言っていて、本当に本当に深い付き合いの子以外には、本当はそんなに強くないってバレてないと思います😂



でも実際は今もとても不安で悲しいことがあり、ここでみなさんに助けてもらっています。



その方もきっと、気にしなくて大丈夫だよ！でも聞いてー！私ダメだったのー🙅‍♀️

みたいな感じで言ってきてるのでしょうが、

本心は悲しいはずです！



しかもそんなノリで言ったとしても、その事を話した人は、本当に一握りだと思います。



同じ時期に妊娠してる私に話してくれてありがとう。

とても悲しいよね。

私も凄く悲しい。

と、あなたの悲しみも伝えていいと思います。



寄り添ってくれる人がいることは、とてもありがたいですよ！

qa.mamari.jp

気まずいですね。。見た瞬間涙が～～出来ませんの部分とどうしても返信したい～～寂しいの部分を送ったらどうでしょう？

こういう時って難しいですよね。でもシンプルに自分が思った素直な気持ちを伝えたらどうですか？何が一番いいかなんて正解は誰にもわからないと思います。

qa.mamari.jp

私なら

ごめん…読んだ瞬間涙止まらなくて、なんて返していいかわからんかった💦

話してくれてありがとう！！

て返しますかね…

仲良い子だと本当辛いですよね😭

qa.mamari.jp

幼馴染だからこそ、つらい出来事があったときは真っ先に声をかけてあげたい――そう思うものですよね。けれど、自分も妊娠中となると、どんな言葉をかければいいのか迷ってしまうのも無理はありません。



ママリユーザーからも、「正直に気持ちを伝えるのが一番」という意見が多く寄せられました。ショックが大きく、悲しみや複雑な思いで返信が遅くなってしまったと素直に伝えることで、きっと気持ちは伝わるはずです。



また、LINEの文面だけに頼らず、思い切って電話をしたり会いに行ったりするのも、相手に寄り添う大切な方法。相手を思いやる投稿者さんの気持ちは、きっとそのまま届くことでしょう。

記事作成: ume

