JO1・白岩瑠姫、「いいパパになるかも…」子役・佐藤大空を抱き上げる動画の反響受けて実感
グローバルボーイズグループ・JO1の白岩瑠姫が、きょうから放送が始まるカンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）の放送に先立ち、きのう6日、大阪・関西テレビで開かれた取材会に出席。
【全身ショット】シャネルのスーツで圧倒的なスタイルを見せつける白岩瑠姫
俳優・齊藤京子と水野美紀が“同一人物役”でW主演する同作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する、衝撃の復讐エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。テレビドラマ初出演となる白岩は、玲子の整形手術を請け負った無免許の天才外科医・成瀬を演じる。
撮影初日から共演の人気子役の佐藤大空と親しくなったと言う白岩。「ヒザの上に乗ってきてくれて、びっくりした」と笑顔で振り返った。撮影中には、佐藤の披露するマジックを楽しんだり、一緒にゲームで遊んだりと、親交を深めていった。
報道陣から父性の芽生えについて問われると「今まで父親になる姿は想像できなかった」としつつ、「会見で大空を持ち上げる動画がかなりの反響だった。動画を俯瞰して見た時に、“俺、いいパパになるかもしれないな”と初めて気づいた」と笑顔で話した。
「子どもと遊ぶ機会が今まであまりなかった。JO1になって、（佐藤）景瑚や（木全）翔也の面倒をみてるのが、生きてきましたね」と笑いを誘った。
