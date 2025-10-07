ヴィヴィアン・ウェストウッド、矢沢あい『NANA』とのコラボ示唆 “ハチ”の名せりふで始まる動画を投稿
イギリスのファッションブランド「Vivienne Westwood（ヴィヴィアン・ウェストウッド）」は6日、公式インスタグラムを更新し、矢沢あい氏による人気漫画『NANA』（集英社）とのコラボレーションを示唆する動画を投稿した。
【写真】ヴィヴィアン・ウェストウッドが矢沢あい『NANA』とのコラボを示唆
動画では、「HEY NANA... 'MEMBER WHEN WE FIRST MET?（ねぇ、ナナ。あたし達の出会いを覚えてる？）」という作中のもう1人の主人公・ハチのせりふを引用したメッセージから始まり、『NANA』の漫画のカットが展開。最後にはブランドロゴと作品タイトルロゴを重ねたカットで締めくくられた。投稿には、「Hey Nana...」という言葉と「#VivienneWestwoodxNana」というハッシュタグが添えられ、コラボレーションへの期待をそそる内容に。
現時点ではコラボレーションの詳細は明らかにされていないが、ネット上では、「マジでヤバいこと起きてるから VivienneとNANAのコラボはエグい」「ちょっっっっと待って夢???????」「最高すぎる」と大きな反響が寄せられている。
『NANA』は、小松奈々（ハチ）と大崎ナナ、同じ名前を持つ2人の少女が織りなす感動の恋愛ストーリー。メディアミックスもされ、多くのファンから支持を集めている矢沢氏の代表作の1つ。矢沢氏自身がファンということもあり、ヴィヴィアン・ウェストウッドのアイテムは、作中にも多数登場している。
