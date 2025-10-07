山形県内外のランナーたちが山形市の中心市街地を駆け抜ける「山形まるごとマラソン」が5日、山形市で開催され、およそ5600人のランナーが市内の観光名所や特産品を楽しみながら汗を流しました。YBCからもチームで参戦。大会の魅力を総力取材しました。



ことしで12回目を迎えた「山形まるごとマラソン」。午前8時・会場の山形市総合スポーツセンターにはおよそ5600人のランナーが集いました。





東根市から「最高のコンディションできょう臨んでます！絶好調です！」山形市から「去年の自分に勝つ！」山形市から「楽しみだね、3年連続で参加するので頑張っていきたい」仙台市から「けが無く無事に完走して、美味しいものもたくさん食べたい」「初めての山形まるごとマラソンなのでゆっくり楽しんで走りたい」「頑張るぞ！」当日は中川悠アナウンサーと普段一緒に仕事をしているYBCチームで参加しました。中川悠アナ意気込みは？「去年のタイムよりも早く帰ってきます」YBCチームノイズ「頑張るぞー！」最も出場者の多いハーフの部は、午前9時過ぎに総合スポーツセンター前をスタート。霞城公園や七日町の目抜き通り、そして馬見ヶ崎川沿いなど市街地を一周するルートです。熊坂記者 リポート「きょうは蒸し暑いコンディション。スタートしてまもなく2キロ。大勢のランナーの方が頑張って走っている」走ってみてどう？「最高です。山形最高！もうちょっとで終わりそうで寂しい！あと15キロしかない！」「「今回は全部食べ尽くすのを目標に頑張る。すごいおいしいです、これのために早く走ってきました」「のし梅は酸味があってウメの味で疲れた時にもってこい」「楽しいです。食べ物めっちゃおいしい」レース開始から約1時間後、次々とランナーがゴールします。「最後ゴールで足をつってしまったけど、楽しかった。また来年リベンジします」「楽しかったです」「去年より早くなりました」「初めての挑戦だったので無事完走できて良かった」「すごく疲れました。芋煮坂の上りで力使い果たして、下りでバテた。還暦すぎたけど来年はもっと練習して2時間切るように頑張りたい」中川アナもゴール。中川悠アナ「ギリギリ去年よりちょっと早くゴールできた。しんどかったけど周りの方が温かかった。いっぱい声かけてもらえたまた来年！」ゴール後には山形の秋の風物詩・芋煮が振る舞われました。「お肉たっぷりでお芋もたっぷりで染み渡る」「芋煮最高です」「ものすごくおいしい、大好き」「また来年も来ます」参加したランナーたちは秋の山形をまるごと堪能していました。