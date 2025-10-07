ピメル新作♡“つけま級×自まつげ感”大うそつきマスカラ登場！

美容系クリエイター“ありちゃん”プロデュースのピメルから、待望の新作『大うそつきマスカラ』が2025年10月20日より発売。ボリューム感は欲しいけれどダマや重さは苦手…そんな願いを叶えるため、つけま級の存在感と自まつげのような繊細さを両立。重ね塗りで自在にボリューム調整でき、濃密ブラック液でふさふさまつげが簡単に完成します♡

つけま級ボリューム×自まつげのような繊細さ

一般的なボリュームマスカラでは重さやダマが気になる方も多い中、ピメルの『大うそつきマスカラ』は濃密ブラック液がまつげ1本1本を包み込み、根元から毛先まで自然にボリュームアップ。

重ね塗りで自分好みの仕上がりに調整できるので、マスカラ初心者でも簡単に上品な存在感のあるまつげが手に入ります。価格は1,320円（税込）、濃密ブラックカラーです。

ふさふさセパレート＆強力カールキープ

毛足の長いブラシでまつげを根元からキャッチし、ダマのない美しいセパレートを実現。速乾×カールロック成分*配合で上向きカールを長時間キープ。

さらにウォータープルーフ処方で汗や水にも強く、1日中ふさふさまつげを維持できます。

さらにツバキオイルやパンテノール、ヒアルロン酸など5種の美容液成分配合で、塗るたびにまつげケアも叶う優秀マスカラです。

簡単に垢抜け♡ピメル大うそつきマスカラで自信まつげ

ピメルの『大うそつきマスカラ』は、つけま級のボリュームと自まつげのような繊細さを同時に楽しめる新感覚マスカラ。

重ね塗り可能な濃密ブラック液と毛足の長いブラシで、根元から毛先まで美しくふさふさに。カールキープ×ウォータープルーフで1日中崩れ知らず。

価格1,320円で10月20日より発売。誰でも簡単に垢抜け目元を手に入れ、自信を塗り重ねるようなメイクを楽しんで♡