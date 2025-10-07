¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3·³¡Ö´ØÅì±óÀ¬¡×ÆÈÀêÌ©Ãå¡¡´üÂÔ¤Î¥É¥é3ÀÐ¸«ñ¥¿¿¤Ë¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤¬Ç÷¤ë
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î1ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3·³¤Î´ØÅì±óÀ¬¤ËÆÈÀêÌ©Ãå¡£¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÐ¸«ñ¥¿¿Áª¼ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐ¸«Áª¼ê¤Ï°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¹â¡Ê°¦ÃÎ¡Ë½Ð¿È¤Î19ºÐ¡£¹â¤¤ÂÇ·â¥»¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ê¡¢2·³Àï¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿Ì¤Íè¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤¿¤á¤Ë3½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿´ØÅì±óÀ¬¤Ë»²²Ã¡£±óÀ¬Ãæ¡¢¹â¹»»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈºÆ²ñ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥×¥í¤ÏÌîµå¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À®Ä¹¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï¥×¥í¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¿©»ö¡×¤òÄÌ¤·¤¿ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î°ì´Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÃë¿©¤ÏÌÍ2¶ÌÊ¬¤ÎÆÚ¤·¤ã¤Ö¤¦¤É¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤È¥·¥å¥¦¥Þ¥¤¡£¡ÖÂÎÎÏ¤È¶ÚÎÏ¤ÎÁý²Ã¤ò°ìÈÖ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¡×º£²ó¤Î±óÀ¬¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ØÅì±óÀ¬¤Ë¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£²¦Äç¼£²ñÄ¹¤â»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Û¤É¡¢¼ãÂë¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤ÏÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡£ÀÐ¸«Áª¼ê¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤Ç¤¤¿¡£¼«¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼éÈ÷¤ÏÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤â¸«¤¨¤¿ÍÍ»Ò¡£ÀÆÆ£ÏÂÌ¦3·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´üÂÔ¤¬Âç¤¤¯»ý¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆóÍ·´Ö¤ò¼é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë°é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï10·î8ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡3·³±óÀ¬¤Ç¶¯¹ëÂç³Ø¤Ç¤¢¤ëÌÀ¼£Âç³Ø¡¢Ë¡À¯Âç³Ø¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÆ°¤Ï´ðËÜ¥Ð¥¹¡£Ä«¤Ë2¡Á3»þ´Ö¤Î½ÂÂÚ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìë¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤¬Ìë10»þ¡Á11»þ¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤³¤ÎÆü¤Î¿©»ö¤Ï³°¤Ç¤Î¥±¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¿©»ö¤ÈÃåÂØ¤¨¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Î¼ÇÀ¸¤Î¾å¡£NPB¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐ¸«Áª¼ê¤Ï¹â¹»»þÂå¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÈºÆ²ñ¤·¤Æ´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤â³À´Ö¸«¤¨¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¶ÛÄ¥´¶¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£ÀÆÆ£3·³´ÆÆÄ¤¬¡ÖÇ¯¼¡Åª¤ËÆ±¤¸À¤Âå¤Ç¤ÎÂÐÀï¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥×¥í¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Éé¤±¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È·«¤êÊÖ¤·»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½ÐÄ¥ÊÔ¥ì¥Ý¡¼¥È¤Þ¤ÀÂ³¤¤Þ¤¹¡ª