¡ÖÉð´ï¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð
¡¡2024Ç¯¥ß¥¹ÆüËÜ¤Ç½÷Í¥¤Î°Â°æÆî(21)¤¬¸ø³«¤·¤¿à·õ½Ñ¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉð´ï¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ËÅê¹Æ¤·¡¢8ºÐ¤Îº¢¤Ë¶õ¼ê¤Î·Î¸Å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤È¡¢·õ¤ò¿¶¤ê¤«¤Ö¤ëºÇ¶á¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡°Â°æ¤Ï¶õ¼ê¡¢·õÆ»¤È¤â¤Ë½éÃÊ¡£¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¡¢¥Ì¥ó¥Á¥ã¥¯¡¢¸ÅÉð½Ñ¤Ê¤É¤â½¬ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯¥ß¥¹ÆüËÜ¡Ö¿å¤ÎÅ·»È¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÃæÀîæÆ»Ò¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë»öÌ³½ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅÌ¼ê¤«¤é¿¿·õ¡©¡×¡ÖÉð´ï¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤¹¡×¡Ö¤Ä¤è¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¶á¤Å¤¤¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¡ÖåºÎï¤À¤±¤É»¦µ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£