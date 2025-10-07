高野あかりが単独首位発進、荒木優奈の妹・七海ら1差2位 ルーキーの福田萌維が人生初のエース達成
＜SkyレディスABC杯 初日◇7日◇ABCゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6675ヤード・パー72＞国内女子下部のステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。ツアー1勝の高野あかりが8バーディ・1ボギーの「65」をマークし、7アンダー・単独首位で滑り出した。
5アンダー・2位タイにアマチュアで荒木優奈の妹・七海、東浩子、4アンダー・4位に桑山紗月、12番パー3で自身初となるホールインワンを達成した福田萌維、Sky所属の仲宗根澄香、3アンダー・7位タイに明治安田ステップ・ランキング（賞金ランキング）1位の大久保柚季、ドラコン女王のアマ・後藤あいら8人が続いた。アマチュアで神谷そらの妹・ももは2アンダー・15位タイ、前戦の「中国新聞ちゅーピーレディースカップ」で初優勝を遂げたルーキーの平塚新夢はイーブンパー・38位タイとなった。先週の国内女子メジャー「日本女子オープン」を制した堀琴音の姉・堀奈津佳は2オーバー・67位タイ、レギュラーツアー通算13勝の成田美寿々は5オーバー・101位タイで初日を終えた。今大会は、ツアー唯一の4日間大会で、出場人数は120人。第2ラウンド終了時点で60位タイまでの選手が、決勝ラウンドに進出する。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
SkyレディスABC杯 初日の結果
【写真】注目ルーキーたちが髪をほどいたら…
SkyレディスABC杯 初日の結果
