桃井かおり、庭のシソ使った手作りペペロンチーノを披露「紫蘇タッブリ」「おいしそう」「お庭収穫なんてすご過ぎ」
俳優・桃井かおりが5日、自身のインスタグラムを更新。庭のシソ使った手作りペペロンチーノを披露した。
【写真】「紫蘇タッブリ」「おいしそう」庭のシソ使った桃井かおりのお手製ペペロンチーノ
桃井は「お庭紫蘇ペペロンチーノに、お野菜温サラダ」と紹介し、おいしそうな料理の写真をアップ。ペペロンチーノは細麺で、シソなどの具材がたっぷり。温野菜サラダには、かぶやオクラなどの野菜のほか、半分に切ったゆで卵も彩りよく盛り付けられている。
コメント欄には「紫蘇タッブリ」「おいしそう」「お庭収穫なんてすご過ぎ」「お洒落でカッコいい」「毎日の食事の参考にしています」「食べたい〜」などの声が寄せられている。
