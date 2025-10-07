Jカップ・瀬戸環奈、黒水着の次は…バブみ強めなバスローブ オフショットに「お肌モチモチ」「イチコロですよ」
“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が7日、自身のXを更新。バスローブ写真を投稿した。
【写真】肌もちもち！バブみすごい…バスローブ姿の瀬戸環奈
黒い水着姿など連日、オフショットを投稿している瀬戸は今回「おはよう 今日はバブみ強めなセトカンですっ！お仕事頑張ってるん」と投稿。美ボディを隠したバスローブ姿を見ることができる。
これにファンは「強めなチークがバブいですね〜」「そんなことされたらイチコロですよ」「バブみのせいかお肌モチモチ」「こんなバブみ見せられたら、仕事どころじゃない」などと反応している。
瀬戸は身長170センチのスラリとしたスタイルに加え、圧倒的な存在感を誇るJカップのボディで、多くのファンを魅了。性別や世代を問わず支持を集めており、「1000年に1人の逸材」として注目されている。
