倖田來未、「Hot Stuff 」以来の“黒×金ヘア”復活にファン歓喜「かっこ良すぎ」「ライブに向けてのビジュも最高!!!」
歌手の倖田來未（42）が6日、自身のインスタグラムを更新。パワーアップしたという“黒×金ヘア”を公開した。
【写真一覧】「Hot Stuff 」ぶりに“黒金ヘア”へパワーアップした倖田來未
倖田は「髪色をDe-code してきました！何を隠そう、Hot Stuffのカラーリングをしたのはやまもっさん。あの頃よりもより、パワーアップして倖田來未らしくしてきました!!」とつづり、金髪と黒髪が交互にカラーリングされた斬新なヘアスタイルを披露している。
続けて「まさに今回のツアーらしい髪に仕上がった やまもっさん、長い拷問のような、指令を汲み取って素敵にしてくれてありがとうございました！あの時間、確かに全員覚醒してました」と、2005年に発売した楽曲「Hot Stuff」の“黒×金ヘア”姿をアップ。
DE-CODEとは「本来の自分を取り戻すことや変容・覚醒・解放といったことも意味します」と記し、意味のあるカラーチェンジだったことを明かした。
倖田の新しいヘアカラーに、ファンからは「かっこ良すぎ」「ライブに向けてのビジュも最高!!!」「さすが倖田來未」「宇宙でいちばんかわいい」などの反響が集まっている。
