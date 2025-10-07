元乃木坂46で女優の山下美月（26）が7日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。贈り物のセンスが抜群だという先輩俳優を明かした。

この日はこの日スタートの同局の新ドラマ「新東京水上警察」の宣伝のため、主演の俳優・佐藤隆太、加藤とともに出演。現場への差し入れについて話が及ぶ中、山下は「隆太さんはギフティング能力が本当に凄くて」と主演俳優の素顔を告白「キャストは今回、誕生日の方が多くて」と共演者の中に撮影期間中に誕生日になったキャストが多かったことを明かし、7月26日に26歳となった自身もその1人だと明かした。

そのうえで「それぞれの個性にあった誕生日プレゼントを渡してくださって。私の場合はラーメンが大好きなんですけど、ラーメンどんぶり、しかも、その市販のやつじゃなくて、オリジナルのラーメンどんぶりを作ってくださって」とした。

「山下家」「有馬デカ」と本名と役名の名字を入れたオリジナルのどんぶりをプレゼントされたそうで、「凄いうれしかったですね」と山下。「ラーメンもなんか20食分ぐらい買ってきてくださって。段ボールでいただきました」と話した。

加藤と、中尾明慶の誕生日もあったそうで、2人は白のレースのパンツを送ったという。佐藤は「今、メンズ用のレースの下着が流行ってて。それを現場で話してて、盛り上がって、その直後に明慶とシゲの誕生日があったんで、あんだけ盛り上がってたからって。、下着オンリーではないんですけどね。下着を添えて」と話した。