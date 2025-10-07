30歳になったら、故郷でコーヒーショップを開きたい――。若きバリスタの夢と命は、交通事故によって絶たれました。

【写真を見る】バリスタとして活躍していた深迫忍さん

その遺志を継いだ家族の挑戦は、事故から6年経った今も続いています。淹れたてのコーヒーの香りと共に広がる、被害者遺族のための取り組みとは。

【この記事は「前編・後編」の「前編」です】

叶う目前だった夢

「息子は『30歳になったら熊本へ戻ってコーヒーショップをやるんだ』と、本当に楽しそうに話していました。私も一緒に暮らしていたので『本当そうだね』『来年30歳だね』って」

今年9月、高校生に「命の大切さ」を伝える講演会を開いた深迫祥子さん。

夫婦でコーヒーショップを営みながら、事件や事故の被害者支援を続けています。

深迫さん自身も交通事故の遺族です。

親子で描いた夢の光景

語ったのは、2019年に亡くなった息子・忍さんについて。

忍さんは大学進学先の東京でコーヒーに魅せられ、バリスタになる道を選びました。

アルバイトから始まり、コーヒーに携わること10年。東京・渋谷の店で働いていた忍さんは、「自分の店を開く」という夢の実現に向けて動き始めていました。

2019年7月7日。深迫さんと忍さんは、店の設計や見積もりの進捗について話し合いました。

忍さんが求めたのは、癒しを求める人や、コーヒーを学びたいと思う人が集まる場所です。

「店をオープンしたら、目の前には焙煎所を作るんだ。セミナーをできる場所も」

「隣にはガーデンを作って、子ども達にいっぱい遊びに来て欲しい」

その2日後。忍さんの同僚から電話がかかってきました。

「お母さん、病院に来てください。忍が救急車で運ばれた」

コーヒー豆を運んできたトラックを誘導していた忍さんは、運転手がアクセルとブレーキを踏み間違えたことで、壁との間に頭を挟まれて亡くなりました。

29歳でした。

「救急隊員の方から聞いたのは、忍は生きよう、生きよう、と思って、ものすごく息をしていたと。でも、救急車の中で息を引き取ったと」

東京から熊本へ、無言の帰郷。

悲しみに暮れる家族や、忍さんの交際相手が駆け付けた時の様子をこのように振り返ります。

「彼女さんとは、結婚が決まっていました。『お母さん、私、結婚式じゃなくてお葬式で初めて熊本に来たんです』と、泣きながら言っていました。娘（忍さんの妹）も本当に悲しくて『お兄ちゃん、お兄ちゃん』とずっと言っていて」

こんなにも愛されていた息子が、叶えたかった夢･･･。

深迫さんは設計事務所に電話をかけました。

「息子は天国に行ったんですけど、続きは私がやります。そのままお店を建ててください」

息子の誕生日にオープン

コーヒーについて、全くの素人だった深迫さん夫婦。試行錯誤の日々が始まりました。

手を差し伸べたのは、忍さんと交流があったコーヒー専門店の人達です。通常では決して扱うことができない特別なコーヒー豆も卸してくれました。

そして事故から10か月後の2020年5月7日。忍さんの誕生日に「Calmest Coffee Shop（熊本市北区）」をオープンさせたのです。

忍さんが愛用した焙煎機を備え付けて、客が利用できるようになっています。

コーヒーが好きな人、バリスタを目指す若い人、そして事故・事件の遺族として苦しんでいる人。みんなの癒しの場となるように。

新型コロナウイルスの緊急事態宣言下でのスタートでしたが、様々なメディアが深迫さんたちのことを伝え、全国から多くの人が訪れる店となりました。

忍さんの遺志を実現した深迫さん。しかし同時に、新たな悲しみにも数多く直面することになりました。

【「後編」に続く】