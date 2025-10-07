高校生に「命の大切さ」を伝える講演会を開いた深迫祥子さんは、2019年に交通事故で亡くなった息子・忍さんの夢を引き継いだコーヒーショップを開店させました。

【写真を見る】バリスタとして活躍していた深迫忍さん

その過程では多くの人の協力があった一方、新たな悲しみが重くのしかかる出来事もありました。

【この記事は「前編・後編」の「後編」です】

犯罪者じゃないのに･･･

「よく息子さんの話を人前でできますね」

「わざわざ東京まで行って、死にに行ったようなものですね」

事件や事故の遺族が、周囲からの心無い言葉に苦しめられる「二次被害」。深迫さん達も例外ではありませんでした。

葬儀や裁判で心身ともに疲弊する中、投げつけられた言葉の刃。

忍さんが住んでいたアパートの不動産会社からは「交際相手に後追い自殺をされたら借り手がいなくなるから困る」と言われ、1か月以内に出ていくよう求められたといいます。

「犯罪者じゃないのに、どうして…」

中でも、深迫さんの記憶に深く刻まれた出来事があります。

それは、事故を起こした運転手に対する裁判です。

運転手側の弁護士から「バリスタという仕事に価値があるのか」「コーヒーを淹れていた青年に、高い金額を払う価値があるのか」と言われた時。

深迫さんは「人間、生きていたら価値がある」と訴え返しました。

「一生コーヒーを飲まないでほしいと、その弁護士に言ったことを覚えてます」

「命の価値」の使い方

やがて裁判が終わり、手元に入った賠償金をどう使うべきか、家族で考え始めました。

そこで忍さんの妹が提案したのは、忍さんが志した「社会貢献の精神」を受け継ぐNPO法人の設立です。

活動内容は、コーヒーを通した被害者支援や学生ボランティアの育成。さらには、事件・事故そのものを減らし、二次被害を防ぐことを目指します。

コーヒーで人を助け、人と人をつなぐ。

NPO法人の名前は「助ける（aid）」という言葉を用いて『Coffee aid』となりました。

被害者支援は「暗い」「重たい」？

「私たちのイベントは、本当に楽しいんですよ」

『NPO法人 Coffee aid 2021』について、深迫さんは笑顔で説明します。

「まず、被害者支援というものを知らない人がとても多い。そして『暗い・重たいもの』と思われます」

「お店でも聞くと、ほとんどの方が『だって遺族が泣いてるんでしょ？ああいう重たいものは…』と言われる。私もそう思っていました。なのでコーヒーが飲めるイベントにして、明るく楽しい雰囲気の中で、被害者支援を知っていただけるようにしました」

深迫さん達が東京や熊本で開いたチャリティーイベントは、バリスタや学生、一般の人たちがコーヒーを飲みながら交流します。

他愛のない会話が弾む会場の一角には、忍さんを含む交通事故の被害者たちのパネルが設置されていて、参加者はコーヒーを片手に会話を楽しみつつ、交通安全への思いをめぐらせるのです。

活動の輪は、どんどん広がっています。

大学生による緩和ケア病棟へのコーヒーサービス。刑務所などと連携した、受刑者が作ったコーヒーカップの配布イベント。

深迫さん達の活動に共感した高校生たちが、店で焙煎方法を習い、オリジナルのドリップコーヒーを作って販売することもあります。

「若い世代が犯罪に遭わないように、犯罪を起こさないように」

深迫さんの眼差しは、次世代を担う生徒達に注がれています。

講演会の最後に一つ、問いかけました。

「きょうだいがいる人は、その人のことを頭に浮かべてもらっていいかな？」

突然「一人っ子」になったら――

深迫さんが思い浮かべるのは、忍さんと2歳違いの娘のことです。以前、こんなことを話したといいます。

「お兄ちゃんみたいに、きょうだいが突然消えることって本当にあるんだよね」

事故が起きた日から、突然「一人っ子」となってしまった娘。

会社などで「きょうだいの数」を聞かれた時、本当のことを言わずに「一人っ子です」と答えるのが辛いと、打ち明けたのです。

講演会は、娘の言葉で締めくくられました。

「一度しかない人生、悔いのないように生きていこうと思う。これはお兄ちゃんが教えてくれたこと」

「もし家族が被害者や加害者になったら、どっちも本当に悲しいことだと思う。被害者支援をやる前に『犯罪をなくす』。これが私たちの目標かもしれないね――」

講演を聴いた先生や生徒たちは、12月に深迫さん達が開催するイベントにボランティアとして参加する予定です。そのきっかけはシンプルです。

「コーヒーが好きだから」

明るく楽しく、おいしくて誰かのためになる。そんな「一石二鳥のコーヒー」を高校生たちが販売します。

忍さんから深迫さんへ、そして若い世代へ。

思いのバトンが、また一つ、つながれていきます。