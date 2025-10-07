自民党総裁選で高市早苗氏が勝利。この後、総理大臣指名選挙で選ばれれば日本初の女性総理が誕生することになる。10月7日「長野智子アップデート（文化放送）」では、日刊ゲンダイ第一編集局長の小塚かおるがこの問題について語った。

小塚「高市さんが総裁選直後に公明党に一緒にやりましょうと挨拶に行ったんだけど、公明党は厳しい対応で、外国人のこととか靖国参拝とか裏金問題のケジメの付け方に懸念があって、この3つが解消されないと連立をすぐにということにはなりませんよと言ったんです。ブラフかなと思っていたんですけど、今日、公明党が緊急会議を開いて、自公連立について話し合ったようです。公明党としても懸念材料が解消されないと国会召集された日の総理大臣指名選挙で高市早苗と書けないという人もいるようです。特に公明党を支援する創価学会の女性部は高市さんの過去の言動を問題視しているようです。ですので自民党が公明党と連立を組めるかどうかは、まだ固まっていないんです。それを見て野党のほうも野党で結束したら、総理大臣選挙でひっくり返すことができるかもしれないということで、今日、国対委員長の集まりで立憲が呼びかけていました」

長野「立憲の動きに他の野党は低体温だと聞いているのですが…」

小塚「そうなんですよ。去年の衆院選で与党が過半数割れした時からひっくり返すチャンスがあったのに準備をしていなかったという批判と、もう１つは既に高市さんと麻生さんが連立拡大の相手として国民民主党にアプローチしていることが野党が結束しない理由なんです。昨日は麻生さんと国民民主の榛葉幹事長が会っていました。元々麻生さんは岸田政権の副総裁だった時に自公連立を拡大するということで国民民主にアプローチしていたことがあったんです。麻生さんはハッキリ言って公明党があんまり好きじゃないんですよね。その時は国民民主を連立に入れることによって公明党の存在感を低下させたいと考えていたようです。実現はしなかったですけど、そのパイプがあるので今回すぐに動いたんです」