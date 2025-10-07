学期末に先生から渡され一喜一憂する”通知表”。静岡･掛川市教育委員会は、2026年度から小学1年生から3年生への通知表を廃止することを決めました。全国的にも広がりをみせる通知表の廃止、その背景は？



9月、掛川市内の小学校の職員室を訪れると、真剣な表情で作業をする先生たちの姿が…。いったい何をしているのかたずねると。



（教頭）

「成績処理の時間になる自分のデータといろいろな教員が1クラスに入るので、情報交換しながら整理しているところ」





掛川市の多くの小学校では、年間の授業を前期と後期に分ける2学期制を導入していて、この日は、授業を午前で切り上げて、先生たちがそろって前期の通知表の作成に専念していました。学期ごとに児童の学校生活や学習状況を伝える”通知表”。掛川市教育委員会は2026年度から小学1年生から3年生まで通知表を廃止し、その代わりに学校と保護者･児童による三者面談を実施することを決めました。（掛川市立第一小学校 菅沼 一浩 校長）「この5年で全国各地の小学校でも（通知表を）無くしている学校もでている。いよいよ掛川市もその方向へ踏み切る。（通知表廃止の）概要を伝えて、これから検討をしていくと伝えた。職員はリアクション考える余裕はまだない」掛川市教育委員会によりますと、現在、市内の小学校低学年の通知表は各教科の成績が「大変よい」「よい」「もう少し」などの3段階で評価されています。例えば…。・国語 日常生活に必要な国語の意識や技能を身に付けている。・算数 算数的活動を通して考え方を身に付け、筋道立てて考えたり表現したりする。このように、低学年の子どもには少しわかりにくい表現が並んでいます。子どもの発達段階を踏まえると、通知表を渡すよりも、”三者面談”で担任が学習状況や成果などを伝える方が児童の成長に効果的ととらえています。通知表を廃止して三者面談に移行することについて子育て世代の掛川市民は…。（掛川市民）「1年生から3年生の間は元気に学校に行ってくれたらという親の思いはある。三者面談なら先生から評価されるのは親だけでなく子どもにとってはとてもプラスになる言葉で伝えてくれた方が子どもはわかりやすい」（掛川市民）「（通知表の）廃止と聞くと、その分どこで見られるのと思ったが、三者面談ができるなら、より詳しく自分が気になったことも相談できる」そもそも、通知表の作成や配布は法律などで義務付けられているものではなく、各学校の判断に任されています。自治体単位では岐阜県美濃市が2025年度から小学1･2年生の通知表を段階的に廃止することを決めています。それに続く、掛川市での低学年の通知表廃止。その狙いは？（掛川市教育委員会 佐藤 嘉晃 教育長）「特に低学年は特性･個性可能性を引き出す時期になる。現存の通知表はかなりの時間をかけて作成をしている状況。その時間を少しでも減らして、もっと子どもと保護者と向き合う時間を確保して、しっかりと学校生活の様子や頑張りや家庭での支援方法をじっくりとしていく方がこれから大事だと思う」また、通知表廃止の背景に、授業のデジタル化が進んだことも要因と、掛川市の久保田市長は話します。（掛川市 久保田 崇 市長 ）「教育のDX化と学習の変化がある。今は学習の習熟度はアプリなどで自分でわかる自分はこの分野が苦手、得意だということは個別でわかってくる。通知表がなくても自分の評価、習熟度がわかるようになってきている」三者面談では、児童たちが一人一台持つタブレット端末の学習支援アプリが、蓄積した学習データから各児童の得意･不得意な教科や単元などを分析したグラフなどを示しながら、きめ細やかな指導を目指すということです。また、教員が児童や保護者と向き合う時間が増えることで児童の心の変化に気づくことも期待されています。（掛川市教育委員会 佐藤 嘉晃 教育長）「全国的に子どものいじめや問題行動や不登校が増えているそこにどうやってメスを入れるか、先生が保護者や子どもと向き合えていない早い段階から支援ができれば変わってくるという期待もあり大きな改革をした」