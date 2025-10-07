大谷翔平 決勝打となるタイムリーヒット！ 新守護神・佐々木朗希は2セーブ目 ドジャースが地区シリーズ突破へ王手



＜2025年10月6日(日本時間7日) MLBディビジョンシリーズ フィラデルフィア・フィリーズ対ロサンゼルス・ドジャース＠シチズンズ・バンク・パーク＞

ドジャースの大谷翔平投手(31)が地区シリーズ第2戦、敵地で行われたフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場、3点を先行した後の7回2死一・二塁から右前適時打を放った。

1点差に追い上げられた9回2死一・三塁のピンチは、新守護神・佐々木朗希投手(23)が抑えて2セーブ目。

大谷が叩き出した4点目が結果的に"決勝点"となり、ドジャースが連勝でリーグ優勝決定戦進出に王手をかけた。

一塁へ走りながら、大谷は右こぶしを握り締めた。渾身のガッツポーズ。

フィリーズの3番手右腕・ストラームが投じた93マイル(約150キロ)の内角ストレートを右前に弾き返し、貴重な4点目。地区シリーズ初安打が、今シリーズを左右する大きな一打となった。

第1戦はノーヒットで4三振と封じ込まれた。投球との兼ね合いもあるが、厳しい攻めに抵抗できなかった。

この日も15勝左腕・ルサルドに、ここまで見逃し三振、二ゴロ、一ゴロに仕留められていたが、「第2戦はよくなると思う」というロバーツ監督の期待にしっかり応えてみせた。

2連勝でリーグ優勝決定戦進出に王手をかけたドジャース。この後は本拠地ロサンゼルスに戻り、第3戦は山本、第4戦はグラスノーが先発する予定だ。

もちろん本拠地で"勝ち抜け"を決めたいところだが、第5戦までもつれ込むと再びフィラデルフィアでの決戦となる。

試合前、"第5戦までもつれ込んだら先発は大谷か"と問われたロバーツ監督は「そうなった場合は、そうなる」と明言した。

大谷は試合前、登板に備えキャッチボールで調整を行った。その後、センターのポジションに残ってフリー打撃の打球を追いかけていた。

「いまは頭の中にはないが、状況次第では救援登板などすべての可能性を否定はしない」という指揮官の発言もあり、外野守備の練習も行っているように見受けられたが、さて。

