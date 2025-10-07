７日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、自民党がこの日午前、総裁選挙後初の総務会を開催。高市早苗新総裁が新たな執行部人事を発表したことを報じた。

副総裁に麻生太郎氏、幹事長に鈴木俊一氏、政調会長に小林鷹之氏、選挙対策委員長に古屋圭司氏、組織運動本部長に新藤義孝氏、広報本部長に鈴木貴子氏の起用が決まり、総務会長には有村治子氏が選任された。

コメンテーターで出演の政治ジャーナリスト・田崎史郎氏は宮根誠司キャスターに「閣僚人事ではサプライズがあるんでしょうか？」と聞かれると「それはあるかも知れません。でも、高市さんは総力結集と言われてるわけですよね。でも、総力を結集するはずなのに（執行部人事では）全然、勝ち組しか使ってないんですよ」と指摘。

「負け組の小泉（進次郎）さんや林（芳正）さんの陣営の人はまったく起用してないんですよ。これじゃあ、勝ち組一色の人事で論功行賞人事にまさになってるってことです」と続けた。

宮根氏が「小泉進次郎さんなんかは重要閣僚に指名してくるって可能性はある？」と聞くと「重要閣僚というと財務大臣か経産大臣か外務大臣ってことになるんですけど、そこに起用するかどうかは微妙ですね」と答えていた。