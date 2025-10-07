人気アニメ「エヴァンゲリオン」とコラボして浜松市の魅力を発信する「シン・ハママツ」計画の一環として静岡空港にFDAのコラボ機体が登場しました。



「FDAの紫の飛行機後方部分を見るとエヴァンゲリオン初号機のデザインがラッピングされています」



6日、報道陣に公開されたのは、エヴァンゲリオン初号機がラッピングされたFDAの6号機。機内の座席のヘッドレストもエヴァンゲリオン仕様に。





これは、浜松市が進めるエヴァンゲリオンを活用した誘客促進作戦の新たな展開として行われたもので、その名も「シン・ハママツ計画」。天竜浜名湖鉄道の車両基地が、2021年公開の映画、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」で登場する「第3村」のモデル地となったことから車両基地にはアニメに登場する「ロンギヌスの槍」が登場。ラッピングされた車両も運行されているほか、浜松市役所には「エヴァンゲリオン初号機」の約6mの巨大な立像が登場。「エヴァンゲリオン」を活用して、ファンや外国人観光客に市内を回ってもらおうという大作戦が展開されているんです。（訪れたファン）「エヴァンゲリオンが好きなのですごくデカくて感動しています。こんなにデカいとは思いませんでした」そして今回、空の玄関口となる静岡空港にもターミナルビルの各所にエヴァンゲリオンのキャラクターが登場し、この「シン・ハママツ計画」の大PR作戦が展開されているのです。（浜松市 中野 祐介 市長）「静岡の空の玄関口静岡空港で一大キャンペーンをすることが、さらに多くの人に来てもらえるきっかけになる」浜松市の文化や観光の魅力を発信へ、静岡空港やFDAのエヴァンゲリオンのラッピングは2026年2月28日まで実施される予定です。