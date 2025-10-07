「ホットドッグ」半額に、「からあげクン」増量も！今週のコンビニ4社のキャンペーンがどっさり。《10月7日時点》

ファミリーマート、ミニストップ、セブン-イレブン、ローソンでは、対象商品をお得にゲットできるキャンペーンを開催しています。

今回は2025年10月7日時点で発表されているお得情報をまとめました。

おにぎりまとめ買いで飲料無料

ファミマのキャンペーン

【ファミマルベーカリー20円引き】

10月7日から20日までの期間、ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）のパンを購入すると、次回ファミマルベーカリーのパン購入時に使える20円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は10月7日7時から27日まで。

ミニストップのキャンペーン

【ホットドッグ108円】

10月3日から9日までの期間、「ホットドッグ（プレーン）」が通常本体価格199円→100円（税込108円）で販売しています。

なお、サルサドッグは対象外です。また、期間中は「ホットドッグ Xポテトセット」は販売していません。

【Xフライドポテト1.5倍増量】

10月3日から16日までの期間、Xフライドポテトが1.5倍増量しています。

なお、期間中は「ホットドッグ Xポテトセット」は販売していないのでご注意を。

【おにぎり20円引き】

10月6日から12日までの期間、おにぎりが本体価格から20円引きで購入できます。期間中はレシートクーポンが必ずもらえます。

レシートクーポンの利用期間は、10月13日から19日まで。

【なめらかプリンパフェ、台湾蜜いも200円引き】

10月6日から11月2日までの期間、ミニストップアプリ限定で、なめらかプリンパフェと台湾蜜いもが本体価格から200円引きで購入できます。

得盛プリンパフェ、ダブル蜜いもは対象外。デリバリーやモバイルオーダーも対象外です。

【PayPayポイント最大10％】

10月6日から11月2日までの期間、事前にPayPayアプリで対象商品のクーポンを獲得して、 対象商品をPayPayで支払うとポイント最大10％が戻ってきます。

対象商品は以下の通り。

●キリン おいしい免疫ケア

●キリン おいしい免疫ケア カロリーオフ

●キリン おいしい免疫ケア 睡眠

セブンのキャンペーン

【ホットスナックまとめ買いで80円引き】

10月7日から11日までの期間、「北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ」「五目春巻」「からあげ棒」を一度に2個（組合せ自由）購入すると80円引きになります。

なお、「からあげ棒 チキチキボーン味」と「がっつり！からあげ棒」も値引き対象です。

【セブンプレミアムのスープ50円引き】

10月6日から12日までの期間、「マルちゃん ミニワンタン しょうゆ」を購入すると、「セブンプレミアム 豆腐とたまごのスープ」に使える50円引きクーポンがもらえます。

クーポン利用期間は、10月6日から19日まで。

ローソンのキャンペーン

【からあげクン1個増量】

10月7日から13日までの期間、からあげクンシリーズ全品が1個増量しています。

なお、でからあげクン・海からクンシリーズ全品も増量の対象です。

【ラ王最大200円引き】

10月7日から13日までの期間、対象の日清食品「日清ラ王」を2個一緒に購入すると100円引き、3個一緒に購入すると200円引きになります。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 日清ラ王 背脂醤油

●日清食品 日清ラ王 とろ熟味噌

●日清食品 日清ラ王 とろまろ塩

●日清食品 日清ラ王 焙煎ごま担々

【対象の飲料無料】

10月7日から20日までの期間、1会計でおにぎり各種を390円購入するごとに、対象の飲料無料券がもらえます。

無料券が使える対象の飲料は以下の通り。

●伊藤園 お〜いお茶 濃い茶（600ml）

●コカ・コーラ 綾鷹（650ml）

●サントリー 緑茶 伊右衛門（600ml）

●キリン 生茶（600ml）

●アサヒ 十六茶（660ml／630ml）

おにぎり各種には、店内調理品も含まれます。おいなりさん各種、寿司、パウチおにぎり、冷凍食品、予約商品は対象外です。

クーポン利用期間は10月7日から27日まで。

【同時購入セール】

10月7日から20日までの期間、対象商品を一緒に購入すると、お得になるキャンペーンを実施しています。

対象のセールは以下の通り。

1、対象のカップ麺各種を同時に2個購入すると100円引きに。

対象商品は以下の通り。

●日清食品 焼そばU.F.O.／焼そばU.F.O. 大盛／焼そばU.F.O.爆盛バーレル／焼そばU.F.O.爆盛バーレル 油そば

●明星食品 一平ちゃん夜店の焼そば大盛／ぶぶか油そば

2、日清食品 どん兵衛 特盛 各種を同時に2個購入すると100円引きに。

3、カルビー 堅あげポテト うすしお味・鬼旨ブラックペッパー／ピザポテトの中から、同時に2個購入すると30円引き、3個購入で60円引きに。

4、日本ケロッグ プリングルズ S缶（サワークリーム＆オニオン／うましお／Hi! CHEESE!／コンソメ＆オニオン）の中から、同時に2個購入すると50円引き、3個購入だと100円引きに。

5、味の素 スープDELI各種を同時に2個購入で40円引き、3個購入は80円引きに。

6、CJ FOODS レンジdeクッパ 各種を同時に2個購入すると200円引きに。

7、はくばく 濃厚旨辛 海鮮チゲ粥／牛骨コムタン粥／からだシフト 台湾風豆乳粥の中から、同時に2個購入すると100円引き、3個購入だと200円引きに。

8、亀田製菓 亀田の柿の種（63g）／亀田の柿の種わさび（57g）の中から、同時に2個購入だと30円引き、3個購入で60円引きに。

9、亀田製菓 亀田の柿の種 6袋詰（172g）／亀田の柿の種超わさび 6袋詰（161g）の中から、同時に2個購入すると100円引き、3個購入は200円引きに。

10、対象のチルド飲料を同時に2個購入すると60円引き、3個購入は120円引きに。

対象商品は以下の通り。

●明治ザバスミルクプロテイン 200ml各種／Yellow Vegetable／Shape&Beauty

●明治ザバスミルクプロテイン 430ml各種／ホエイプロテインマスカット風味

11、味の素AGF ブレンディ各種を同時に2個購入すると80円引き、3個購入だと160円引きに。

12、マースジャパンリミテッド BE-KIND 各種を同時に2個購入すると40円引き、3個購入すると80円引きに。

13、キリン のどごし／本麒麟（各350ml／500ml対）を同時に3本購入すると30円引きに。

14、キリン 淡麗 グリーンラベル／プラチナダブル（各350ml／500ml）を同時に3本購入すると30円引きに。

15、キリン 本搾り グレープフルーツ／ピンクグレープフルーツ（各350ml／500ml）を同時に3本購入すると45円引きに。

16、宝酒造 タカラ焼酎ハイボール レモン／ドライ（各350ml／500ml）を同時に3本購入すると45円引きに。

【ホット飲料50円引き】

10月7日から11月3日までの期間、対象のホット飲料を購入すると、次回対象のホット飲料購入時に使える50円引きクーポンがもらえます。

対象のホット飲料は以下の通り。

●コカ・コーラ ジョージア ブラック ホット（440ml）

●コカ・コーラ ジョージア ラテ ホット（440ml）

●サントリー クラフトボス 濃厚ミルクティー ホット（450ml）

●サントリー クラフトボス 特製アップルティー ホット（450ml）

●キリン 午後の紅茶 キャラメルティーラテ ホット（400ml）

●キリン 午後の紅茶 チャイティーラテ ホット（400ml）

●伊藤園 ホットお〜いお茶 緑茶（500ml）

●伊藤園 ホットお〜いお茶 濃い茶（500ml）

●伊藤園 ホットお〜いお茶 ほうじ茶（500ml）

クーポン利用期間は、10月7日から11月10日まで。

【中華まん30円引き】

10月7日から11月3日までの期間、ローソンアプリで中華まん各種が30円引きになるクーポンを配布しています。

今週もコンビニ各社はさまざまなキャンペーンを実施。お得な機会を見逃さないで。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ