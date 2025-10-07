「Aぇ！group」の草間リチャード敬太（29）が4日に公然わいせつの疑いで警視庁に逮捕されたことを受け、MBSは7日、同局で放送しているグループの冠番組「Aぇ！！！！！！ゐこ」（土曜深夜1・28）の放送を当面の間、休止することを明らかにした。差し替え番組ついては調整中だという。草間およびグループが出演する番組の休止が決定するのは、これが初めて。

11日に予定されていた放送も別番組に差し替える予定で、番組公式サイトから予告動画が削除された。また、番組の公式Xを通じ「いつも『Aぇ!!!!!!ゐこ』のご視聴、そして応援をありがとうございます。10月11日放送の予定でしたが、当面の間は放送休止となります。再開の日程が決まりましたら、改めてXでもお伝えいたします」と発表した。

騒動を受けて、グループがCMキャラクターを務めるヘアケア用品「Palty（パルティ）」は公式サイトから、5日までに画像が削除。スキンケアブランド「Avene(アベンヌ)」も6日までに公式サイトから5人全員の画像や特設ページを削除した。

同番組はお笑いコンビ「よゐこ」と「Aぇ！ group」のメンバー5人が、関西各地を調査するバラエティー。

MBSラジオ「Aぇ！ groupのMBSヤングタウン」（水曜後10・00）は6日までにメンバー4人での継続を発表している。また、ABCテレビ「あっちこっちAぇ！」（土曜深夜0・25）について、同局は「11日、18日の放送はメンバー4人の方での放送となります」と説明した。