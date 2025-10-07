″伝説の剣″を抜いたのは勇者じゃなくて業者！1000本ノックで生まれた秀逸な4コマ漫画がおもしろい【作者インタビュー】
津夏なつな(@tunatu727)さんは、漫画経験ゼロから「4コマ1000本ノック」と題し、X上で毎日オリジナルの4コマ漫画を投稿し人気を博すクリエイター。その作品の1つ「抜けない剣」は、一説にはアーサー王伝説のエクスカリバーに由来するともされる由緒正しき伝説にのっとったシチュエーションを描いた作品だ。「勇者にしか抜けない」と言い伝えられている剣を見て抜き出そうと動き始めたのは、作業着姿の一団。工具やジャッキを駆使して見事抜き出してしまうというオチに、「ゆ、勇者…ですよね」「現場の勇者とも言えなくない」「ファンタジーの欠けらもない」と、9900件超のいいねとともに読者からのツッコミが多く寄せられた。
■抜けない剣を「どう抜くか」にフィーチャーした
「“抜けない剣”というのは、4コマ界隈ではメジャーなテーマのひとつです」と語る作者の津夏なつなさん。人気作でもある本作「抜けない剣」のアイデアや狙いについて詳しく尋ねると次のように教えてくれた。
「『勇者にしか抜けない剣』がどこに刺さっているか、なぜ抜けないのか、どう抜くのか……などを皆さん考えてネタを作ると思います。この作品はとにかく『どう抜くか』にフィーチャーしてみました」と、さすが4コマ漫画家ならでは！といったような考えも交えながら語る津夏さん。結局"業者が抜いちゃう"という本作のオチは津夏さんの普段の仕事で得た経験が活かされているのだそうで「あらゆる工具を駆使して伝説の剣を抜く方法を仕事中に考えているときは楽しかったです(笑)」と制作過程を振り返り、話してくれた。
読者から「勇者じゃなくて業者だった」という秀逸なコメントも届いた本作。「あらゆる現場に現れて依頼人の問題を解決していく業者さんは本当にカッコいいので、そのことが伝わって何よりです(笑)『勇者じゃなくて業者だった』というコメントがおもしろかったです」と津夏さんもこの読者からのコメントは印象に残ったと語る。
サクッと読めてクスッと笑えてちょっぴりダーク？な津夏さんの作品たち。本作以外にも魅力的なストーリーがたくさんあるので、まずはひとつ、読んでみては？
取材協力：津夏なつな(@tunatu727)
