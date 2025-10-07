¸µµð¿ÍÅê¼ê¥³¡¼¥Á¡¡º£µ¨¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤ÎÉÔÄ´¤ò¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é²òÀÏ¡Ö¤½¤ì¤Ïº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂç¹¥Êª¡×
¡¡µð¿Í¤Î1·³Åê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ê¤É14Ç¯¤Î»ØÆ³¼ÔÎò¤ò¸Ø¤ë°¤ÇÈÌî½¨¹¬»á¡Ê61¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¡Ö°¤ÇÈÌî¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò¹¹¿·¡£º£µ¨8¾¡¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤ÎºÆÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÄó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¿ûÌîÃÒÇ·¤¬È´¤±¤¿Åê¼ê¿Ø¤Î¥¨¡¼¥¹¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦14¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤¬¤¢¤ë°¤ÇÈÌî»á¤Ï¾¡Íø¿ô¤è¤ê¡¢87¸Ä¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ã¥»°¿¶¿ô¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡Ö»°¿¶¼è¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤¬¤½¤ì¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¡¢¸Í¶¿¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥É¥Ï¥ó¥Éµ¤Ì£¤ÎÅêµåÆ°ºî¤«¤éÂÎ½Å°ÜÆ°¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥í¡¼¡£¤¤¤¤»þ¤Ï¡ÊÆ§¤ß¹þ¤ßÂ¤òÃå¤¤¤Æ¤«¤éÁ°¤ò¸þ¤¯¡ËÀÚ¤êÊÖ¤·¤¬¤â¤ÎÀ¨¤¯Â®¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö°ì½Ö¤ÇÀÚ¤êÊÖ¤»¤ë¤«¤é¡ÊÏÓ¤¬¡ËÃ¡¤±¤ë¡£¤À¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤¬Íî¤Á¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ö¡ÊÂ¤òÃå¤¯¤Þ¤Ç¤Î¡Ë²£¸þ¤¤Î»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¡£¤À¤«¤é¡Ê¸ª¤Î¡Ë³«¤¤¬Áá¤¯¡¢ÂÎ¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤¬ÂÇ¼Ô¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡°ìÎÝÂ¦¤Î¥Ù¥ó¥Á¤ò¸þ¤¤¤¿¾õÂÖ¤ÇÅê¤²½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¥·¥å¡¼¥È²óÅ¾¤·¤ÆÃæ¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ïº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂç¹¥Êª¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°¤ÇÈÌî»á¤Ï¡¢ËÜÍè¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸½¾õ¤Ç¤â¥¾¡¼¥ó¤ò°Õ¼±¤·²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ûÌî¤¬È´¤±¤¿¤³¤È¤ÇÀÕÇ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÀº¿À¾õÂÖ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤À¼ã¤¤¸Í¶¿¤¬¾õÂÖ¤òÌá¤¹¤Î¤Ï²ÄÇ½¡£°¤ÇÈÌî»á¤Ï¡Ö¤Þ¤À¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤Ï¸«Ä¾¤¹ÉôÊ¬¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥Õ¤ÏÂÎ¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¡¢25ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Ï¤½¤Î¸å¤Î10Ç¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£°ã¤Ã¤¿ÌÜÀþ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£