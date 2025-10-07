パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘開始から7日で2年です。戦闘終結に向けたイスラエルとハマスの和平協議がエジプトで始まりました。最新情報をイスラエルから伝えてもらいます。

ガザ地区に最も近い町では、いまだに体を揺るがすような激しい音とともに、イスラエル軍の爆撃による煙が断続的にあがるのが見えます。

アルジャジーラは関係者の話として、6日の和平協議は前向きな雰囲気だったと伝えています。ただ、正式な合意には至っておらず、協議は7日も続きます。

イスラエルのネタニヤフ首相が今回、和平案を受け入れた背景には、戦闘を2年続けても人質を全員取り戻すことはできず、国内での求心力が急速に低下していることがあります。また、トランプ氏を後ろ盾に強気な姿勢を貫いてきましたが、今回、和平案をのまなければ、アメリカとの関係が破綻するという危惧を抱いたものとみられます。

一方のハマスですが、ガザ地区では2年間で少なくとも6万7000人を超える死者が出ています。数十万人が家を追われ、病院などの機能を失うといった甚大な被害を背景に、内外から「戦闘をやめろ」との圧力が強まり、これにカタールやエジプトといった仲介国からの強い説得も加わりました。人質を交渉の切り札にすることで、イスラエル軍の撤退や自らの影響力を残したい思惑もあります。

――2年前のきょう、イスラエルはハマスからの大規模攻撃を受け、これが戦闘の引き金となりました。現地は今、どうなっていますか？

ハマスの襲撃を受けた集落、クファールアザでは7日朝、犠牲者を悼む式典が行われました。ここはガザ地区から最も近い生活共同体の1つです。現在のクファールアザは一見、日常を取り戻したようにも見えますが、62人を殺害された痛みは今も続いています。

2年前、襲撃されて10日後の現地を取材したのですが、その時、印象的だったのは、ハマスに家族を殺された女性がつぶやいた「このことは絶対に生まれてくる子どもにも伝えます」という重い言葉でした。暴力の応酬は、はてしない報復の連鎖を生みます。たとえ和平案の交渉が進み、戦闘が終わっても、双方の人々の心に残った傷が簡単に癒えることはありません。

和平を実現するために今、何ができるのか。そして、なぜこの戦闘を止められなかったのか、国際社会もまた、その責任を問われています。