タレントの北斗晶が6日に自身のアメブロを更新し、大阪で開催されたトークショーに出演したことを報告した。

【映像】北斗晶、初孫･寿々ちゃんに作った手料理披露

この日、北斗は「本日は大阪のスミセイウエルビーイングイベント2025北斗晶トークショーに…お越しくださいました皆様、ありがとうございました」と感謝を述べ、イベントの様子を写真で公開。続けて、トーク内容について「30年前の恋愛の話や息子達の小さな頃の話し孫のすーちゃんの話し、駆け抜けた1時間になりました」（原文ママ）と振り返り「配信無しのトークショーだから出来る事もたくさんある」と明かした。

また「私は元々、人前で戦う仕事だったので収録よりも来てくれた人とやり取りしながらする仕事の方が好き」と自身の思いを語り「是非、来年は呼んでいただけるなら日本中回りたいな〜」と今後の活動への意欲を示した。

イベントの最後にはじゃんけん大会が行われたといい、景品は「非売品の鬼嫁Tシャツなど…」だったと説明。「大阪の皆さんは、大盛り上がりで喜んだり叫んだり私も大笑いしちゃいました とにかく熱いじゃんけん大会が繰り広げられました」と会場の熱気をつづった。