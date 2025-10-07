自民党の元衆議院議員・金子恵美氏が5日のABEMA的ニュースショーに出演した際に、「高市総裁誕生を望んでいた」と語る場面があった。

4日に行われた自民党総裁戦について、意見を求められた金子氏は「本当に予想できない選挙だった。ただ、高市総裁誕生を願望していた。決選投票で小泉氏と高市氏になったら、票読みしていくと小泉氏になるなと思ったが、ワンチャン高市氏があるとしたら地方の票。党員票で議員心理に影響するくらい飛び抜けて党員票が出てきたら、ひっくり返せるだろうと思っていたので、そういう結果になった」とコメント。

そして「党員の中で、小泉氏と高市氏の違いは、小泉氏は最後の決選投票の前の演説もそうだったが、終始自民党を立て直すとか自民党の中のチーム作りばっかり言っていたが、高市氏は自民党の立て直しももちろんだけれど、決選投票の前の演説は、政策実現とか日本のことをしっかりと語っていた。この視座の違いが最後の決選投票前の演説で出た。それは議員も、日本のための高市氏を選ばなきゃいけないという議員心理にもなったと思う」と語った。

演説前には「だいたい決めていたと思うが、最後の覚悟の演説というか、自分がやりたい政策実現のことを言ったのは、議員の中でやっぱり高市氏でやっていかないといけないんじゃないかと思わせたと思う」と私見を述べた。

