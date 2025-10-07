【週刊FLASH 10月14日号】 10月7日発売 価格：600円

「週刊FLASH」10月7日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

光文社は、「週刊FLASH」10月21・28日号発売号を10月7日に発売した。価格は600円。

表紙＆巻頭カラーはグラビアクイーン沢口愛華さん。女優にモータースポーツのアンバサダーなど、多岐にわたって活躍する沢口さんが、10ページにわたって美貌とボディを披露している。

他にも、圧巻のプロポーションとエキゾチックなルックスで独自の存在感を放つ奈月セナさん、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍を続ける江籠裕奈さん、Hカップの衝撃的なプロポーションを披露している新田妃奈さん、SKE48卒業後、女優として活躍中の北野瑠華さんらが登場している。

アイドルグループ「#よーよーよー」のエース由良ゆらさんと、日向坂46の5期生下田衣珠季さんは「週刊FLASH」に初登場となる。

沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）

FLASHデジタル写真集「Silent Heat」 沢口愛華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎YUJI TAKEUCHI（BALLPARK）

奈月セナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示

FLASHデジタル写真集「愛のために」 奈月セナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎笠井爾示

江籠裕奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎カノウリョウマ

新田妃奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎塚田亮平

由良ゆら(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

北野瑠華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

FLASHデジタル写真集「波間に誘われて」 北野瑠華(C)光文社/週刊FLASH 写真◎栗山秀作

下田衣珠季(C)光文社/週刊FLASH 写真◎熊木 優（io）