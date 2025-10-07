　7日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8020枚だった。うちプットの出来高が4590枚と、コールの3430枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の265枚（25円安480円）。コールの出来高トップは5万5000円の348枚（37円安49円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　88　　　-2　　　 1　　62000　
　 150　　　-2　　　 2　　61000　
　 131　　　-3　　　 4　　60000　
　　26　　　-5　　　 7　　59000　
　 146　　　-9　　　 8　　58000　
　 209　　 -16　　　16　　57000　
　 213　　 -21　　　31　　56000　
　 348　　 -37　　　49　　55000　
　 167　　 -42　　　68　　54500　
　 265　　 -51　　　84　　54000　
　 110　　 -50　　 110　　53500　
　 192　　 -75　　 135　　53000　
　　50　　 -60　　 190　　52500　
　 218　　 -85　　 240　　52000　
　　60　　 -85　　 330　　51500　
　 210　　-115　　 395　　51000　
　 141　　-110　　 495　　50500　　2860 　　　　　　　 1　
　 218　　-145　　 605　　50000　　2460 　　　　　　　12　
　 168　　 -75　　 775　　49500　　2110 　　　　　　　14　
　　11　　　　　　 830　　49250　
　 109　　-135　　 920　　49000　　1810 　　　　　　　 5　
　　17　　　　　　 990　　48875　
　　32　　 -80　　1150　　48500　　1530 　　　　　　　14　
　　 1　　　　　　1275　　48250　　1380 　　　　　　　 5　
　　71　　-130　　1415　　48000　　1380 　　 -65　　　75　
　　11　　+195　　1725　　47750　　1245 　　 -80　　　13　
　　 8　　+370　　1865　　47625　　1190 　　-225　　　 4　
　　12　　　-5　　1825　　47500　　1145 　　 -50　　 121　
　　 5　　+290　　1860　　47375　　1090 　　　　　　　 6　
　　13　　+155　　1840　　47250　　1090 　　　-5　　　20　
　　 3　　　　　　2060　　47125　　1020 　　-125　　　 8　
　　 9　　 -70　　2010　　47000　　 955 　　 -65　　 112　
　　 1　　+600　　2470　　46875　　 915 　　　　　　　 5　
　　 4　　+475　　2420　　46750　　 875 　　 -20　　　15　
　　 2　　　　　　2305　　46625　　 855 　　　　　　　 9　
　　 5　　 -30　　2410　　46500　　 800 　　 -55　　　94　
　　 1　　+125　　2480　　46375　　 770 　　　　　　　 9　
　　 1　　 -35　　2525　　46250　　 740 　　 -10　　　18　
　　　　　　　　　　　　　46125　　 710 　　　　　　　 4　
　　 1　　+235　　3035　　46000　　 700 　　 +20　　　85　
　　　　　　　　　　　　　45875　　 650 　　 -35　　　15　
　　 1　　　　　　3020　　45750　　 620 　　 -15　　　14　
　　　　　　　　　　　　　45625　　 595 　　　　　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 575 　　　-5　　　76　
　　　　　　　　　　　　　45375　　 560 　　　　　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　45250　　 520 　　 -20　　　27　
　　　　　　　　　　　　　45125　　 510 　　　-5　　　15　
　　 2　　　　　　3780　　45000　　 480 　　 -25　　 265　
　　　　　　　　　　　　　44875　　 470 　　 -65　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　44750　　 435 　　 -20　　　39　