日経225オプション11月限（7日日中） 5万5000円コールが出来高最多348枚
7日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8020枚だった。うちプットの出来高が4590枚と、コールの3430枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の265枚（25円安480円）。コールの出来高トップは5万5000円の348枚（37円安49円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
88 -2 1 62000
150 -2 2 61000
131 -3 4 60000
26 -5 7 59000
146 -9 8 58000
209 -16 16 57000
213 -21 31 56000
348 -37 49 55000
167 -42 68 54500
265 -51 84 54000
110 -50 110 53500
192 -75 135 53000
50 -60 190 52500
218 -85 240 52000
60 -85 330 51500
210 -115 395 51000
141 -110 495 50500 2860 1
218 -145 605 50000 2460 12
168 -75 775 49500 2110 14
11 830 49250
109 -135 920 49000 1810 5
17 990 48875
32 -80 1150 48500 1530 14
1 1275 48250 1380 5
71 -130 1415 48000 1380 -65 75
11 +195 1725 47750 1245 -80 13
8 +370 1865 47625 1190 -225 4
12 -5 1825 47500 1145 -50 121
5 +290 1860 47375 1090 6
13 +155 1840 47250 1090 -5 20
3 2060 47125 1020 -125 8
9 -70 2010 47000 955 -65 112
1 +600 2470 46875 915 5
4 +475 2420 46750 875 -20 15
2 2305 46625 855 9
5 -30 2410 46500 800 -55 94
1 +125 2480 46375 770 9
1 -35 2525 46250 740 -10 18
46125 710 4
1 +235 3035 46000 700 +20 85
45875 650 -35 15
1 3020 45750 620 -15 14
45625 595 6
45500 575 -5 76
45375 560 9
45250 520 -20 27
45125 510 -5 15
2 3780 45000 480 -25 265
44875 470 -65 9
44750 435 -20 39
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
88 -2 1 62000
150 -2 2 61000
131 -3 4 60000
26 -5 7 59000
146 -9 8 58000
209 -16 16 57000
213 -21 31 56000
348 -37 49 55000
167 -42 68 54500
265 -51 84 54000
110 -50 110 53500
192 -75 135 53000
50 -60 190 52500
218 -85 240 52000
60 -85 330 51500
210 -115 395 51000
141 -110 495 50500 2860 1
218 -145 605 50000 2460 12
168 -75 775 49500 2110 14
11 830 49250
109 -135 920 49000 1810 5
17 990 48875
32 -80 1150 48500 1530 14
1 1275 48250 1380 5
71 -130 1415 48000 1380 -65 75
11 +195 1725 47750 1245 -80 13
8 +370 1865 47625 1190 -225 4
12 -5 1825 47500 1145 -50 121
5 +290 1860 47375 1090 6
13 +155 1840 47250 1090 -5 20
3 2060 47125 1020 -125 8
9 -70 2010 47000 955 -65 112
1 +600 2470 46875 915 5
4 +475 2420 46750 875 -20 15
2 2305 46625 855 9
5 -30 2410 46500 800 -55 94
1 +125 2480 46375 770 9
1 -35 2525 46250 740 -10 18
46125 710 4
1 +235 3035 46000 700 +20 85
45875 650 -35 15
1 3020 45750 620 -15 14
45625 595 6
45500 575 -5 76
45375 560 9
45250 520 -20 27
45125 510 -5 15
2 3780 45000 480 -25 265
44875 470 -65 9
44750 435 -20 39