　7日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万186枚だった。うちプットの出来高が1万5195枚と、コールの1万4991枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の1320枚（2円安3円）。コールの出来高トップは4万9000円の2770枚（176円安94円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　　　　　　 1　　58000　
　　26　　　 0　　　 1　　57000　
　　54　　　 0　　　 1　　56000　
　 185　　　 0　　　 1　　55000　
　 573　　　-1　　　 1　　54000　
　 711　　　-2　　　 2　　53000　
　1845　　 -10　　　 2　　52000　
　 592　　 -18　　　 3　　51500　
　1012　　 -31　　　 6　　51000　　2665 　　　　　　　 2　
　 994　　 -54　　　11　　50500　　2255 　　　　　　　 5　
　2231　　 -88　　　22　　50000　　2020 　　　　　　　12　
　 195　　　　　　　31　　49875　　1850 　　　　　　　 1　
　 349　　　　　　　38　　49750　　1505 　　　　　　　 8　
　　61　　　　　　　44　　49625　　1650 　　　　　　　 1　
　 820　　-129　　　46　　49500　　1380 　　　　　　　 6　
　　60　　　　　　　68　　49375　　1175 　　　　　　　 8　
　 167　　　　　　　82　　49250　　1325 　　　　　　　 5　
　　94　　　　　　　98　　49125　　1200 　　　　　　　 1　
　2770　　-176　　　94　　49000　　 880 　　　　　　　 9　
　 111　　　　　　 140　　48875　　 885 　　　　　　　 7　
　 130　　　　　　 170　　48750　　 705 　　　　　　　10　
　　73　　　　　　 200　　48625　　 625 　　　　　　　10　
　 660　　-220　　 200　　48500　　 700 　　-120　　 313　
　　61　　　　　　 265　　48375　　 620 　　　　　　　25　
　　53　　　　　　 275　　48250　　 545 　　　　　　　77　
　　23　　　　　　 350　　48125　　 465 　　　　　　　41　
　 307　　-255　　 375　　48000　　 480 　　 -55　　 691　
　　 9　　　　　　 465　　47875　　 390 　　　　　　　66　
　　34　　-235　　 535　　47750　　 310 　　 -90　　 128　
　　 1　　 +85　　 860　　47625　　 270 　　 -85　　　76　
　　66　　-200　　 720　　47500　　 270 　　 -30　　 758　
　　 2　　 +80　　1055　　47375　　 200 　　 -90　　 311　
　　17　　　+5　　1000　　47250　　 190 　　 -30　　 699　
　　10　　-170　　1035　　47125　　 145 　　　　　　 502　
　 221　　-280　　1025　　47000　　 140 　　 -25　　1235　
　　23　　+435　　1475　　46875　　　95 　　 -55　　 369　
　　13　　+195　　1585　　46750　　　84 　　 -51　　 348　
　　 4　　+640　　1825　　46625　　　72 　　 -53　　 105　
　　59　　-165　　1460　　46500　　　73 　　 -22　　 664　
　　 5　　+190　　1960　　46375　　　64 　　 -22　　　82　
　　21　　-135　　1830　　46250　　　56 　　 -21　　 174　
　　 5　　+435　　1950　　46125　　　45 　　 -23　　 135　
　　67　　-245　　1965　　46000　　　38 　　 -19　　 919　
　　 1　 +1850　　2540　　45875　　　32 　　 -28　　　71　
　　25　　-265　　2170　　45750　　　29 　　 -20　　　97　