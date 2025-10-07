日経225オプション10月限（7日日中） 4万9000円コールが出来高最多2770枚
7日の日経225オプション2025年10月限（最終売買日10月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3万186枚だった。うちプットの出来高が1万5195枚と、コールの1万4991枚を上回った。プットの出来高トップは4万2000円の1320枚（2円安3円）。コールの出来高トップは4万9000円の2770枚（176円安94円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 1 58000
26 0 1 57000
54 0 1 56000
185 0 1 55000
573 -1 1 54000
711 -2 2 53000
1845 -10 2 52000
592 -18 3 51500
1012 -31 6 51000 2665 2
994 -54 11 50500 2255 5
2231 -88 22 50000 2020 12
195 31 49875 1850 1
349 38 49750 1505 8
61 44 49625 1650 1
820 -129 46 49500 1380 6
60 68 49375 1175 8
167 82 49250 1325 5
94 98 49125 1200 1
2770 -176 94 49000 880 9
111 140 48875 885 7
130 170 48750 705 10
73 200 48625 625 10
660 -220 200 48500 700 -120 313
61 265 48375 620 25
53 275 48250 545 77
23 350 48125 465 41
307 -255 375 48000 480 -55 691
9 465 47875 390 66
34 -235 535 47750 310 -90 128
1 +85 860 47625 270 -85 76
66 -200 720 47500 270 -30 758
2 +80 1055 47375 200 -90 311
17 +5 1000 47250 190 -30 699
10 -170 1035 47125 145 502
221 -280 1025 47000 140 -25 1235
23 +435 1475 46875 95 -55 369
13 +195 1585 46750 84 -51 348
4 +640 1825 46625 72 -53 105
59 -165 1460 46500 73 -22 664
5 +190 1960 46375 64 -22 82
21 -135 1830 46250 56 -21 174
5 +435 1950 46125 45 -23 135
67 -245 1965 46000 38 -19 919
1 +1850 2540 45875 32 -28 71
25 -265 2170 45750 29 -20 97
