　7日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は626枚だった。うちコールの出来高が331枚と、プットの295枚を上回った。コールの出来高トップは5万1500円の202枚（60円高550円）。プットの出来高トップは4万円の116枚（40円安220円）だった。


　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 2　　　　　　　10　　62500　
　　15　　　-9　　　16　　60000　 11680 　　　　　　　 1　
　　 2　　　　　　　38　　59000　
　　 4　　　-2　　　45　　58000　
　　 6　　　-4　　　56　　57000　
　　 2　　 +26　　 100　　56000　
　　25　　 -35　　 130　　55000　
　　 1　　　　　　 300　　53500　
　　 2　　　　　　 460　　52500　
　　 3　　　 0　　 450　　52000　
　 202　　 +60　　 550　　51500　
　　 3　　 +50　　 765　　51000　
　　 2　　+170　　 930　　50500　
　　11　　 -65　　 900　　50000　
　　 1　　+295　　1345　　49500　
　　 1　　+330　　1700　　48500　　1865 　　　　　　　 1　
　　40　　+380　　2630　　47000　　1215 　　-210　　　 1　
　　 1　　　　　　3255　　46000　　 980 　　 -20　　　27　
　　　　　　　　　　　　　45000　　 695 　　 -55　　　15　
　　　　　　　　　　　　　44000　　 525 　　 -75　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　43500　　 485 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　43000　　 395 　　　　　　　 5　
　　 7　　　　　　6600　　42000　　 355 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　 220 　　 -40　　 116　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 145 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　38000　　 145 　　 +10　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　95 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　65 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　60 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　53 　　 +11　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　40 　　　+3　　　13　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　30 　　　 0　　　 2　
　　 1　　　　　 23300　　25000　　　16 　　 -10　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　14 　　　 0　　　46　
　　　　　　　　　　　　　21000　　　 9 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 8 　　　 0　　　18　
　　　　　　　　　　　　　18000　　　 7 　　　　　　　21　
　　　　　　　　　　　　　17000　　　 5 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　10000　　　 2 　　　 0　　　10　


株探ニュース