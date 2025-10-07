日経225オプション12月限（7日日中） 5万1500円コールが出来高最多202枚
7日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は626枚だった。うちコールの出来高が331枚と、プットの295枚を上回った。コールの出来高トップは5万1500円の202枚（60円高550円）。プットの出来高トップは4万円の116枚（40円安220円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
2 10 62500
15 -9 16 60000 11680 1
2 38 59000
4 -2 45 58000
6 -4 56 57000
2 +26 100 56000
25 -35 130 55000
1 300 53500
2 460 52500
3 0 450 52000
202 +60 550 51500
3 +50 765 51000
2 +170 930 50500
11 -65 900 50000
1 +295 1345 49500
1 +330 1700 48500 1865 1
40 +380 2630 47000 1215 -210 1
1 3255 46000 980 -20 27
45000 695 -55 15
44000 525 -75 2
43500 485 3
43000 395 5
7 6600 42000 355 1
40000 220 -40 116
38500 145 2
38000 145 +10 3
36000 95 -10 1
35000 65 -25 1
33000 60 0 2
31000 53 +11 1
30000 40 +3 13
28000 30 0 2
1 23300 25000 16 -10 1
24000 14 0 46
21000 9 1
20000 8 0 18
18000 7 21
17000 5 0 1
10000 2 0 10
株探ニュース
