軽さも、快適さも、地球へのやさしさも。SLショーツで、夏をスマートに【アディダス】のハーフパンツがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
動きやすく、合わせやすい。毎日にフィットする、アディダスの定番ショーツ【アディダス】のハーフパンツがAmazonに登場!
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
アディダスのハーフパンツは、ウーブンファブリックを使用した軽量設計で、快適な履き心地を実現するショートパンツ。刺しゅうの3バーロゴがさりげないアクセントとなり、スポーティーな印象を演出する。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
レギュラーフィットで、伸縮性のあるウエストにはドローコードを備え、フィット感も自在。フロントポケット付きで実用性も高く、どんなコーディネートにも馴染む汎用性の高さが魅力。
この製品には100パーセントリサイクル素材を使用。過去に製造された製品の素材を再利用することで、ゴミの削減や資源の保護、そしてアディダス製品の環境負荷低減に貢献している。
日常のリラックススタイルからアクティブな外出まで、幅広いシーンで活躍する一枚。
