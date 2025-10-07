Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、最新のAI拡張機能に対応し、タブレットにも変形するChromebook「Duet 11」や1.39kgと非常に軽量な「IdeaPad Slim 3」など、Lenovo（レノボ）の定番ノートPCがお得に登場しています。

最新のAI拡張機能に対応しタブレットにも変形するレノボのChromebook「Duet 11」が、5万円切りの大特価に！

【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー​搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
49,800円
（28％オフ）
Amazonで見る
PR

レノボのChromebook「IdeaPad Flex 3i Gen8」が13％オフで3万円切りに！

Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
29,800円
（13％オフ）
Amazonで見る
PR
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook Plus クロームブックプラス IdeaPad Slim 3i Gen8 14.0インチ インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載 N305 タッチスクリーン 日本語キーボード 重量1.5kg ストームグレー 83BN002WJP
64,800円
（21％オフ）
Amazonで見る
PR

1.39kgで持ち運びに最適なレノボ製ノートパソコン「IdeaPad Slim 3（14インチ）」が30％オフ！

【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ 第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載 13620H メモリ16GB SSD512GB Windows11 バッテリー駆動14.1時間 重量1.39kg ルナグレー 83K00074JP ノートPC
84,800円
（30％オフ）
Amazonで見る
PR
【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ 第13世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載 13420H メモリ16GB SSD512GB Windows11 バッテリー駆動14.1時間 重量1.39kg ルナグレー 83K00071JP ノートPC
74,800円
（31％オフ）
Amazonで見る
PR

＞＞レノボのセール対象商品一覧を見る

15.6型の大型ディスプレイが使いやすい、ASUSのノートパソコン「Vivobook 15 M1502YA」が27％オフで10万円切り！

【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502YA 15.6インチ AMD Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD 1TB MS Office 2024搭載 Windows 11 バッテリー駆動 12.9時間 重量 1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502YA-R7161BLWS
97,800円
（27％オフ）
Amazonで見る
PR
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A15 FA506NCR 15.6インチ RTX 3050 AMD Ryzen 7 7435HS メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz RGB イルミネートキーボード Windows 11 動画編集 グラファイトブラック FA506NCR-R7R3050A
109,800円
（21％オフ）
Amazonで見る
PR
ASUS Chromebook クロームブック CM14 14インチ 日本語キーボード 8GBメモリ 重量1.45kg ゼロタッチ登録対応 カードリーダー搭載 グラヴィティグレー CM1402CM2A-NK0107
34,800円
（10％オフ）
Amazonで見る
PR
ASUS Chromebook CX15 CX1505CKA 15.6インチ インテル Celeron N4500 メモリ8GB eMMC64GB 重量1.59kg 日本語キーボード ゼロタッチ登録対応 Wi-Fi 6 ピュアグレー CX1505CKA-S70141
39,800円
（20％オフ）
Amazonで見る
PR

＞＞ASUSのPCのセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年10月7日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは2ヶ月間無料で体験できますよ

気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazonプライム感謝祭」