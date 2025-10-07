タブレットにもなる小型Chromebook、まさかの2万円値引きだよ
Amazon（アマゾン）では、2025年10月7日(火)0時から10月10日(金)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、最新のAI拡張機能に対応し、タブレットにも変形するChromebook「Duet 11」や1.39kgと非常に軽量な「IdeaPad Slim 3」など、Lenovo（レノボ）の定番ノートPCがお得に登場しています。
最新のAI拡張機能に対応しタブレットにも変形するレノボのChromebook「Duet 11」が、5万円切りの大特価に！
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook クロームブック Duet 11 10.95インチ MediaTek Kompanio 838 プロセッサー搭載 メモリ8GB eMMC 128GB 重量1.0kg 83HH000TJP パソコン
49,800円
（28％オフ）
レノボのChromebook「IdeaPad Flex 3i Gen8」が13％オフで3万円切りに！
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
29,800円
（13％オフ）
【Amazon.co.jp限定】Lenovo Chromebook Plus クロームブックプラス IdeaPad Slim 3i Gen8 14.0インチ インテル® Core™ i3 プロセッサー搭載 N305 タッチスクリーン 日本語キーボード 重量1.5kg ストームグレー 83BN002WJP
64,800円
（21％オフ）
1.39kgで持ち運びに最適なレノボ製ノートパソコン「IdeaPad Slim 3（14インチ）」が30％オフ！
【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ 第13世代 インテル® Core™ i7 プロセッサー搭載 13620H メモリ16GB SSD512GB Windows11 バッテリー駆動14.1時間 重量1.39kg ルナグレー 83K00074JP ノートPC
84,800円
（30％オフ）
【Amazon.co.jp限定】Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ 第13世代 インテル® Core™ i5 プロセッサー搭載 13420H メモリ16GB SSD512GB Windows11 バッテリー駆動14.1時間 重量1.39kg ルナグレー 83K00071JP ノートPC
74,800円
（31％オフ）
＞＞レノボのセール対象商品一覧を見る
15.6型の大型ディスプレイが使いやすい、ASUSのノートパソコン「Vivobook 15 M1502YA」が27％オフで10万円切り！
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502YA 15.6インチ AMD Ryzen 7 7730U メモリ16GB SSD 1TB MS Office 2024搭載 Windows 11 バッテリー駆動 12.9時間 重量 1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502YA-R7161BLWS
97,800円
（27％オフ）
【Amazon.co.jp限定】 ASUS ゲーミングノートPC TUF Gaming A15 FA506NCR 15.6インチ RTX 3050 AMD Ryzen 7 7435HS メモリ 16GB SSD 512GB リフレッシュレート144Hz RGB イルミネートキーボード Windows 11 動画編集 グラファイトブラック FA506NCR-R7R3050A
109,800円
（21％オフ）
ASUS Chromebook クロームブック CM14 14インチ 日本語キーボード 8GBメモリ 重量1.45kg ゼロタッチ登録対応 カードリーダー搭載 グラヴィティグレー CM1402CM2A-NK0107
34,800円
（10％オフ）
ASUS Chromebook CX15 CX1505CKA 15.6インチ インテル Celeron N4500 メモリ8GB eMMC64GB 重量1.59kg 日本語キーボード ゼロタッチ登録対応 Wi-Fi 6 ピュアグレー CX1505CKA-S70141
39,800円
（20％オフ）
＞＞ASUSのPCのセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年10月7日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:「Amazonプライム感謝祭」