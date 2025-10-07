¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¤Î·è¾¡¤¬³«ºÅ¡Ä¾¯Ç¯ÃË»Ò¤ÏÊ¡²¬¸©¤¬2Ç¯Ï¢Â³12ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡
¡¡10·î7Æü¡¢¡ÖÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡Ê¼¢²ìÂç²ñ¡Ë ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¥µ»¡×¤¬ÊÄËë¡£À®Ç¯ÃË»Ò¤ÏÅìµþÅÔ¡¢À®Ç¯½÷»Ò¤Ï»³·Á¸©¡¢¾¯Ç¯ÃË»Ò¤ÏÊ¡²¬¸©¡¢¾¯Ç¯½÷»Ò¤Ï°¦ÃÎ¸©¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡À®Ç¯ÃË»Ò¤Î·è¾¡¤Ï°ìÂÁá¤¯6Æü¤Ë¼¢²ì¥À¥¤¥Ï¥Ä¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£ÅìµþÅÔ¤Ï½©ÅÄ¸©¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¡¢1ÅÀ¥êー¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ë33－20¤ÈÆÍ¤Êü¤·¡¢18ÅÀº¹¤Î¾¡Íø¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìî½§»ÔÁí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»³·Á¸©vsÂçºåÉÜ¤ÎÀ®Ç¯½÷»Ò·è¾¡¤Ï1ÅÀº¹¤Ç·èÃå¡£Æ£¸¶Êæ¹á¤¬20ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢ÌÚÂ¼ÍÛºÚ¤¬19ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢»³·Á¸©¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©¤ÈÂçºåÉÜ¤Ë¤è¤ë¾¯Ç¯½÷»Ò·è¾¡¤Ï¥íー¥¹¥³¥¢¤ÊÅ¸³«¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é¥êー¥É¤·¤¿°¦ÃÎ¸©¤¬57－54¤ÇÆ¨¤²¤¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê23ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÃÝÆâ¤ß¤ä¤¬40Ê¬´Ö¤Î¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Ç24ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÈÌöÆ°¡£¾®ÅÄÍÛ²Æ»Ò¤¬10ÆÀÅÀ5¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢Á°ÅÄÎíÆà¤¬8ÆÀÅÀ8¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢ÂÀÅÄè½±û¤¬7ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©vs°ñ¾ë¸©¤Î¾¯Ç¯ÃË»Ò·è¾¡¤Ï¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤ò20－4¤È°µÅÝ¤·¤¿Ê¡²¬¤¬21ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¡£ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¬29ÆÀÅÀ15¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢¥¨¥ë¥µ¥Õ¥£¥Õ¥¡¥ê¥¹¤¬12ÆÀÅÀ9¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¡¢µ×²æÍ´¿Î¤¬11ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢2Ç¯Ï¢Â³12ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Î»î¹ç·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¢£¡ÖÂè79²ó¹ñÌ±¥¹¥Ýー¥ÄÂç²ñ¡Ê¼¢²ìÂç²ñ¡Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¥µ»¡×·è¾¡
¡¦À®Ç¯ÃË»Ò
ÅìµþÅÔ 87－69 ½©ÅÄ¸©
Åìµþ¡Ã14¡Ã33¡Ã14¡Ã26¡Ã¡á87
½©ÅÄ¡Ã13¡Ã20¡Ã18¡Ã18¡Ã¡á69
¡¦À®Ç¯½÷»Ò
»³·Á¸© 61－60 ÂçºåÉÜ
»³·Á¡Ã17¡Ã17¡Ã15¡Ã12¡Ã¡á61
Âçºå¡Ã10¡Ã20¡Ã19¡Ã11¡Ã¡á60
¡¦¾¯Ç¯ÃË»Ò
Ê¡²¬¸© 85－64 °ñ¾ë¸©
Ê¡²¬¡Ã22¡Ã20¡Ã20¡Ã23¡Ã¡á85
°ñ¾ë¡Ã16¡Ã22¡Ã4¡Ã22¡Ã¡á64
¡¦¾¯Ç¯½÷»Ò
°¦ÃÎ¸© 57－54 ÂçºåÉÜ
°¦ÃÎ¡Ã10¡Ã14¡Ã16¡Ã17¡Ã¡á57
Âçºå¡Ã9¡Ã13¡Ã13¡Ã19¡Ã¡á54