　「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、ゲーミングマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック

G304（ロジクール）

2位　G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse

G703h（ロジクール）

3位　Logicool G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse ブラック

G203BK（ロジクール）

4位　PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック

G-PPD-003WL-BK（ロジクール）

5位　G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ホワイト

G304rWH（ロジクール）

6位　PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ホワイト

G-PPD-003WL-WH（ロジクール）

7位　MMO Gaming Mouse G600

G600t（ロジクール）

8位　G402 Ultra Fast FPS Gaming Mouse

G402（ロジクール）

9位　PRO 2 LIGHTSPEED ブラック

G-PPD-002XWL-BK（ロジクール）

10位　G502 HERO Gaming Mouse

G502RGBhr（ロジクール）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。