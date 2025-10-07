仕事もゲームも妥協しない ゲーミングマウス人気ランキングTOP10 2025/10/7
「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、ゲーミングマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
2位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
3位 Logicool G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse ブラック
G203BK（ロジクール）
4位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ブラック
G-PPD-003WL-BK（ロジクール）
5位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ホワイト
G304rWH（ロジクール）
6位 PRO X SUPERLIGHT Wireless Gaming Mouse ホワイト
G-PPD-003WL-WH（ロジクール）
7位 MMO Gaming Mouse G600
G600t（ロジクール）
8位 G402 Ultra Fast FPS Gaming Mouse
G402（ロジクール）
9位 PRO 2 LIGHTSPEED ブラック
G-PPD-002XWL-BK（ロジクール）
10位 G502 HERO Gaming Mouse
G502RGBhr（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
