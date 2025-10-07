気象庁発表

強い台風第２２号は、日本の南を１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。

強い台風第２２号は、７日１５時には日本の南の北緯２７度３０分、東経１３７度５５分にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルで中心から半径９５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。また、中心の東側３９０キロ以内と西側２８０キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





台風の中心は、１２時間後の８日３時には日本の南の北緯２８度５０分、東経１３６度３５分を中心とする半径７５キロの円内に達し、非常に強い台風になる見込みです。中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。予報円の中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

２４時間後の８日１５時には八丈島の南西約４１０キロの北緯３０度２０分、東経１３７度００分を中心とする半径１０５キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。予報円の中心から半径２３０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

４８時間後の９日１５時には八丈島の東約２００キロの北緯３３度２０分、東経１４１度５５分を中心とする半径２１０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４５メートル、最大瞬間風速は６５メートルが予想されます。予報円の中心から半径３６０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

７２時間後の１０日１５時には日本のはるか東の北緯３４度１０分、東経１５４度２０分を中心とする半径３００キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３５メートル、最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。予報円の中心から半径４６０キロ以内では風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。



今後の台風情報にご注意ください。

■勢力と進路を詳しく

10月7日15時45分発表

7日15時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ 強い

存在地域 日本の南

中心位置 北緯27度30分 (27.5度)

東経137度55分 (137.9度)

進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)

中心気圧 960 hPa

中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)

25m/s以上の暴風域 全域 95 km (50 NM)

15m/s以上の強風域 東側 390 km (210 NM)

西側 280 km (150 NM)

8日3時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 日本の南

予報円の中心 北緯28度50分 (28.8度)

東経136度35分 (136.6度)

進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)

中心気圧 955 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)

予報円の半径 75 km (40 NM)

暴風警戒域 全域 185 km (100 NM)

8日15時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 八丈島の南西約410km

予報円の中心 北緯30度20分 (30.3度)

東経137度00分 (137.0度)

進行方向、速さ 北 15 km/h (8 kt)

中心気圧 955 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (85 kt)

最大瞬間風速 60 m/s (120 kt)

予報円の半径 105 km (57 NM)

暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)

9日15時の予報

種別 台風

強さ 非常に強い

存在地域 八丈島の東約200km

予報円の中心 北緯33度20分 (33.3度)

東経141度55分 (141.9度)

進行方向、速さ 北東 25 km/h (13 kt)

中心気圧 950 hPa

中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)

最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)

予報円の半径 210 km (115 NM)

暴風警戒域 全域 360 km (195 NM)

10日15時の予報

種別 台風

強さ 強い

存在地域 日本のはるか東

予報円の中心 北緯34度10分 (34.2度)

東経154度20分 (154.3度)

進行方向、速さ 東 50 km/h (26 kt)

中心気圧 975 hPa

中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)

予報円の半径 300 km (160 NM)

暴風警戒域 全域 460 km (250 NM)

11日15時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 アリューシャンの南

予報円の中心 北緯37度00分 (37.0度)

東経170度35分 (170.6度)

進行方向、速さ 東北東 65 km/h (34 kt)

中心気圧 976 hPa

最大風速 35 m/s (65 kt)

最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)

予報円の半径 370 km (200 NM)

暴風警戒域 全域 590 km (320 NM)



■関東地方への影響は

台風第２２号は、９日に非常に強い勢力で伊豆諸島付近を東北東に進む見込みです。伊豆諸島では、８日はうねりを伴う高波に警戒し、９日は暴風やうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。

［気象概況］

強い台風第２２号は、７日１５時には日本の南にあって、１時間におよそ１５キロの速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９６０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は６０メートルで中心から半径９５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。

台風は発達しながら、７日は日本の南を北西へ進み、８日は進路を次第に北東に変え、９日には非常に強い勢力で伊豆諸島付近を東北東へ進む見込みです。また、前線が９日にかけて、伊豆諸島付近にほとんど停滞するでしょう。



［風の予想］

伊豆諸島では、８日は非常に強い風が吹き、９日は一部の住家が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹く見込みです。関東地方の海上では９日は非常に強い風が吹くでしょう。

８日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

伊豆諸島 ２０メートル （３０メートル）

９日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 ２３メートル （３５メートル）

伊豆諸島 ４５メートル （６５メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、８日はうねりを伴って大しけとなり、９日はうねりを伴って猛烈にしけるでしょう。関東地方の海上では９日はうねりを伴って大しけとなる見込みです。

８日に予想される波の高さ

関東地方 ３メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ６メートル うねりを伴う

９日に予想される波の高さ

関東地方 ６メートル うねりを伴う

伊豆諸島 １１メートル うねりを伴う



［雨の予想］

伊豆諸島では、前線や台風本体の発達した雨雲により、９日にかけて激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。

８日に予想される１時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 ３０ミリ

７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

伊豆諸島 １００ミリ

その後、８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方南部 ６０ミリ

伊豆諸島 ２００ミリ



［防災事項］

伊豆諸島では、８日はうねりを伴う高波に警戒し、９日はうねりを伴う高波に厳重に警戒してください。風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するとともに、屋内では窓から離れるなど暴風に厳重に警戒し、塩害に注意してください。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。関東地方では、９日はうねりを伴う高波に警戒し、強風や高潮に注意・警戒してください。

■今後の全国の天気を地方ごとに

