【ライブレポート】ENHYPENワールドツアーで64万6,000人動員！「一緒に長い旅程を楽しんでくれて心より感謝」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ENHYPENが、10月3日～5日にシンガポール室内体育館（SINGAPORE INDOOR STADIUM）でワールドツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’』を開催した。

■「3日間送ってくれた愛と応援が本当に特別に感じられた」

チケットは3公演すべて完売。ENHYPENは、これまでの成長物語を盛り込んだ計23曲の多彩な舞台で観客を魅了した。

ステージは「Brought The Heat Back」と「FEVER」で始まり、「ParadoXXX Invasion」と「Future Perfect (Pass the MIC)」でパワフルなエネルギーを発散。「Fatal Trouble」と「Bite Me」では濃度の高いダークファンタジーを描いた。

また、清涼な魅力を放つ「Your Eyes Only」、ダンディな雰囲気の「Loose」、夢幻さを加えた「Moonstruck」などを披露し、“パフォーマンスキング”らしいステージを展開した。

ENGENE（ファンダム名）も同様に、ENHYPENの情熱的なステージに爆発的な歓声と力強い韓国語の合唱で応えた。特に、HEESEUNGの誕生日を控え、お祝いの歌を歌うENGENEの真心のこもったハーモニーが感動を呼んだ。

公演の最後にENHYPENは「3日間送ってくれた愛と応援が本当に特別に感じられた。皆さんが送ってくれたエネルギーが大きいほど、僕たちはそれだけステージでより大きな情熱で応えたい」として「一緒に長い旅程を楽しんでくれて心より感謝している」と感想を伝えた。

ENHYPENは2024年10月、韓国・高陽総合運動場の主競技場を皮切りに、日本、アジア、北米、欧州など全世界のスタジアムとドームなど大型公演場を中心にワールドツアーを続けてきた。18都市で計29回にわたる公演は、オフラインの観客だけで64万6,000人あまりを呼び集めた。これはENHYPEN歴代ワールドツアーの中で最も多い累積観客数となる。彼らは14都市で売り切れを記録し、海外アーティストの中でデビュー後最速で日本スタジアム公演（4年7ヵ月）を開催するなど、大きな成果を上げた。

ENHYPENは10月24日～26日、ソウル松坡区オリンピック公園KSPO DOMEのアンコールコンサートで『WALK THE LINE』のフィナーレを飾る。この公演は、前売りオープン当日（9月29日）、視野制限席の一部を含めた3回目の全席が早く売り切れた。オンラインライブストリーミングでも楽しむことができる。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

■関連リンク

ENHYPEN OFFICIAL SITE

https://enhypen-jp.weverse.io/

■【画像】ENHYPENライブ写真