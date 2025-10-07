¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¡×¡½¡½SOMOSOMO¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥ß¥¤¬½é¤Î¥µ¥Þ¥½¥Ë¤ÇºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡ÈÉð´ï¡É
¡¡7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSOMOSOMO¡Ê¥½¥â¥½¥â¡Ë¡×¤Î¥¢¥ë¥Æ¥£¥á¥Ã¥È ¥ß¥¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥ÁÅìµþËÜ¼Ò¤Ç¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖSUMMER SONIC¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤äÂçÉñÂæ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥Õ¥§¥¹¤Î·öÁû¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶¯¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ø¤Î³Ð¸ç¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·ÌÌ¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¤´ÈÓ²°¤µ¤ó¤Î½ÐÅ¹¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î¶õµ¤¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¸½¾ì¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤¿¡£´ÑµÒ¤Ï¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¡¢²»³Ú¤Ë¶öÁ³½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤Î¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¸«¤¿¿Í¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¡Ø°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬SOMOSOMO¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤ÈºÆ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢SOMOSOMO¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¥Ð¥ó¥É¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤¬SOMOSOMO¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤È¤Ã¤Ä¤¤ä¤¹¤µ¤È¡¢Ç®ÎÌ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢7¿Í¤Î¡ÖÉð´ï¡×¤À¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¤Î¤Ï¡¢9·î11Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥»¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼¤À¡£¡ÖËè²ó¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£²ñ¾ì¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢°áÁõ¤â¥é¥Õ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Åù¿ÈÂç¤ÎSOMOSOMO¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¸ÀÍÕ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÍèÇ¯2·î¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤ÏZepp Shinjuku¸ø±é¡£½é¤á¤Æ¤ÎZepp¥ï¥ó¥Þ¥ó¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¡ÖÁ°²ó¤ÏÏ©¾å¤Ç¥Ó¥é¤òÇÛ¤Ã¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢É¬»à¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ïº£¤ÎSOMOSOMO¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ½ªÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤À¡£¡Ö¤¿¤À¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£ÄÌ²áÅÀ¤Ë¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ò´èÄ¥¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ä¤½¤ì°Ê¾å¤Î²ñ¾ì¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î»¨Æ§¤ÎÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿SOMOSOMO¤ÎÉð´ï¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤ëÎÏ¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¶¯¤ß¤ò¶»¤Ë¡¢¥ß¥¤ÏÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£