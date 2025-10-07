長濱ねる・唐田えりか・高橋克典ら、華やか着物姿で集結「KIMONOIST（キモノイスト）2025」受賞
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の長濱ねる、唐田えりか、俳優の高橋克典らが7日、都内で行われた「KIMONOIST （キモノイスト）2025」授賞式記者発表に出席。華やかな着物姿で集結した。
【写真】長濱ねる・唐田えりか・高橋克典ら、艶やか着物姿披露
今回で5年目を迎える「KIMONOIST（キモノイスト）」は、新しく進化するこれからの 「キモノ」を着てほしい著名人に贈られるアワード。「着物」が好きな人や似合う人に限らず、「未来のキモノ」を示唆し、「キモノ」を最新のスタイルでありモードとして発信を担うスタイリストとして、実行委員会にて選考する。時代と共に変わりゆく美意識や価値観の中で、日本の民族衣装である 「キモノ」が、大人の嗜みとして愛されるファッション文化として、サスティナブルかつグローバルに定着することを目指す。
2025年は仁科亜季子、高橋、大黒摩季、唐田、長濱、枝並千花の6人が「KIMONOIST 2025」を受賞。華やかな会場に相応しい着物姿で登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】長濱ねる・唐田えりか・高橋克典ら、艶やか着物姿披露
◆長濱ねる・高橋克典ら「KIMONOIST（キモノイスト）2025」受賞
今回で5年目を迎える「KIMONOIST（キモノイスト）」は、新しく進化するこれからの 「キモノ」を着てほしい著名人に贈られるアワード。「着物」が好きな人や似合う人に限らず、「未来のキモノ」を示唆し、「キモノ」を最新のスタイルでありモードとして発信を担うスタイリストとして、実行委員会にて選考する。時代と共に変わりゆく美意識や価値観の中で、日本の民族衣装である 「キモノ」が、大人の嗜みとして愛されるファッション文化として、サスティナブルかつグローバルに定着することを目指す。
2025年は仁科亜季子、高橋、大黒摩季、唐田、長濱、枝並千花の6人が「KIMONOIST 2025」を受賞。華やかな会場に相応しい着物姿で登壇した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】