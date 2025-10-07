timelesz、TBS冠番組の第2弾放送決定 初ゴールデンSPで“時間”テーマにあらゆる企画挑戦【timeleszの時間ですよ】
【モデルプレス＝2025/10/07】timeleszのTBS冠番組『timeleszの時間ですよ』の第2弾が決定。10月13日よる9時30分〜10時57分に放送される。
【写真】松島聡の姉が推すtimeleszメンバー
本番組は、timeleszのTBSプライム帯での初冠番組として2025年6月に放送。そして早くも、第2弾の放送が決定した。初のゴールデンSPとなる今回のテーマは“時間”。“時間”にまつわるあらゆる企画に、timeleszが体を張ってチャレンジする。
さまざまな“気になる時間”を調査し、〇秒よりハイorローかを当てる企画。timeleszのメンバーが街中にいたらどのくらいの時間で気付かれるのかを調査する「こんなところに！？街中timelesz」や、「アーティストのロングトーンの秒数は？」などのクイズにtimeleszが挑戦。スタジオでは、メンバーが体を張って調査する企画も。
“人の見た目は7秒で決まる”という法則がある通り、「芸能界で成功するには見極め力が大事！」ということでtimeleszが本物を見極めるゲームに挑戦。「10人の子供のお母さん」など、timeleszは7秒で見極めることができるのか。
なお、スペシャルゲストなども追って情報解禁予定。TVerおよびTBS FREEでは、『timeleszの時間ですよ』の過去放送回の無料配信を開始している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】松島聡の姉が推すtimeleszメンバー
◆「timeleszの時間ですよ」第2弾放送決定
本番組は、timeleszのTBSプライム帯での初冠番組として2025年6月に放送。そして早くも、第2弾の放送が決定した。初のゴールデンSPとなる今回のテーマは“時間”。“時間”にまつわるあらゆる企画に、timeleszが体を張ってチャレンジする。
◆「気になるアノ時間を大調査！timeleszハイ＆ロー」
さまざまな“気になる時間”を調査し、〇秒よりハイorローかを当てる企画。timeleszのメンバーが街中にいたらどのくらいの時間で気付かれるのかを調査する「こんなところに！？街中timelesz」や、「アーティストのロングトーンの秒数は？」などのクイズにtimeleszが挑戦。スタジオでは、メンバーが体を張って調査する企画も。
◆「見極めチャレンジ！7秒timelesz」
“人の見た目は7秒で決まる”という法則がある通り、「芸能界で成功するには見極め力が大事！」ということでtimeleszが本物を見極めるゲームに挑戦。「10人の子供のお母さん」など、timeleszは7秒で見極めることができるのか。
なお、スペシャルゲストなども追って情報解禁予定。TVerおよびTBS FREEでは、『timeleszの時間ですよ』の過去放送回の無料配信を開始している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】