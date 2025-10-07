マギー、高級車バックに美脚ショット「かっこいい」「ゴージャス」と反響
【モデルプレス＝2025/10/07】モデルのマギーが6日、自身のInstagramを更新。スラリとした美しい脚が映えるミニワンピース姿を公開した。
【写真】マギー、ドイツの高級車バックに美脚披露
マギーは「試乗してきたよ〜」とドイツ車メーカーの車を試乗したことを報告。「リアのデザインがけっこう好き！」と気に入った車の後部をバックに、ライトグレーのミニワンピースから伸びるスラリとした美しい脚を披露した。
この投稿には「マギーかっこいい」「車が似合う美脚美女」「相変わらずお美しい」「マギーの脚も車のボディラインもゴージャス」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
