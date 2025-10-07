宮澤佐江（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/07】女優の宮澤佐江が6日、自身のInstagramを更新。ヘアスタイルを変えた姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】宮澤佐江、ばっさりカットで雰囲気ガラリ

◆宮澤佐江、ボブヘアで雰囲気一変


ヘアカットの絵文字を添え、新しいヘアスタイルを披露した宮澤。ミディアムヘアから肩上ボブの長さにカットした姿を公開した。ストーリーズでは「会った人たち髪短くなったことに気づいてくれないのはなぜですの？」と周囲の反応を明かしている。

◆宮澤佐江のイメチェンに反響


この投稿に、ファンからは「結構切ってる」「似合ってる」「可愛い」「素敵」「気づきます！」「おしゃれ」「新鮮」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

