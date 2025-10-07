Amazonがプライム会員限定のセール「プライム感謝祭」を10月10日23時59分まで開催しています。セールのなかには人気のガジェットや家電もあり、ちょっとでも気になったらいまが買いのチャンス！

アンカーの注目モバイルバッテリー「Anker Prime Power Bank」もセール価格で販売されています。

充電器にもなるモバイルバッテリーが1万円以下に

Anker Prime Power Bankは、急速充電器としても使えるモバイルバッテリーです。プライム感謝祭セールでは33％オフの9,990円。1万円を切っているのでお買い得感がありますね。

↑Anker Prime Power Bank。

最大出力は65Wで、ノートPCも充電可能。バッテリーの容量は9600mAhあり、容量の大きいスマホも充電できます。インターフェイスはUSB-Cを2基ポートそろえ、2ポートの同時利用もできます。

本体にディスプレイが搭載されているのも見どころで、バッテリー残量やリアルタイムの出力を一目で確認できます。

ひとつあれば、充電器とモバイルバッテリーをそれぞれ持ち歩く必要がなくなるので、荷物を減らしたい人には注目の製品です。気になっていた人はぜひチェックしてみてください。

Anker Prime Power Bank (9600mAh, 65W, Fusion) (9600mAh 65W出力モバイルバッテリー搭載 USB充電器)【独自技術Anker GaN採用/Power Delivery対応/PSE技術基準適合/USB-C入力】iPhone MacBook Android その他機器対応 Anker \14,840 （2025/10/07 16:09時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 33％オフで1万円以下！ 1台2役で使えるモバイルバッテリーがプライム感謝祭でセールに appeared first on GetNavi web ゲットナビ.