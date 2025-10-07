俳優・有村架純さんの姉でタレントの有村藍里さんが2025年10月6日、約10キロの減量報告とともに公開した写真について、一部加工していたことをXで明かした。

「謝る必要ないです！」

有村さんを巡っては、10月5日のX投稿が注目を集めていた。1年かけて約10キロ減量したと報告し、「食生活を見直し、ここ数ヶ月はジムでのトレーニングなどを取り入れてました」と説明していた。

この投稿では、減量前と後の比較写真を公開。「減量頑張りましたね」「努力の結果が出てますね」「素晴らしい努力です！」などの声が寄せられる中、減量後の写真の一部が加工で歪んでいるとの指摘もあった。

こうした中、有村さんは6日、「胸元の3つめと4つめのボタンの間にあった少しの隙間が気になってしまい、それを埋めるために加工しています。雑な加工になってしまって申し訳ございません」と投稿。

これに対し、SNSでは、「全然問題ないですよ〜」「全然気づかなかった笑」「言われないと気づかないから大丈夫」「よくみたらギュッってなってるね」「謝る必要ないです！」などの声が寄せられている。

その後、有村さんは「優しいコメントがたくさん わたし幸せです。今後も精進して参ります。ありがとうございます」とも投稿している。