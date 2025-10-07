ロッテリアが、人気キャラクターの「リラックマ」とコラボレーションした「みんなでワクワク‼リラックマのまいにちキッズセット」を、10月8日（水）から期間限定で販売する。

ロッテリアが「みんなでワクワク‼リラックマのまいにちキッズセット」発売 (C)2025 SAN-X / チームリラックマ

今回は、2026年4月のショートアニメ「リラックマ」の放送を記念して、リラックマの“ホットケーキのルーティーン”を描いた「stay with me」シリーズをモチーフに、おもちゃ付きのキッズセットメニューがお目見えする。

「キッズセットメニュー」（A.キッズチーズバーガーセット、B.キッズてりやきバーガーセット、C.チキンからあげっとセット、D.おてがるパンケーキセット）1種類と、おもちゃ1種類が選べる。



おもちゃは、リラックマたちのホットケーキ作りやお昼寝のイラストが描かれたおりがみを、テレビ型BOXに入れて飾ることができる「リラックマのテレビBOXつき おりがみレター」が登場する。

「リラックマのテレビBOXつき おりがみレター」 (C)2025 SAN-X / チームリラックマ

シールを貼って、ホットケーキデザインのだるま落としを作ることができる「リラックマのだいすきな ホットケーキだるま」は、だるま落としのパーツとシール台紙の一部を使って、オリジナルゲーム「ぴったり！フライパンあそび」で遊ぶこともできる。



組み立て式のこまとあそびシートが付いた「リラックマのこまつき くるくるすごろく」は、あそびシート裏面のオリジナルゲームでも遊ぶことができる。

「リラックマのだいすきな ホットケーキだるま」 (C)2025 SAN-X / チームリラックマ

「リラックマのこまつき くるくるすごろく」 (C)2025 SAN-X / チームリラックマ

ロッテリアの「みんなでワクワク‼リラックマのまいにちキッズセット」は、10月8日（水）の10時30分から一部店舗を除く全国のロッテリア、ゼッテリアで販売予定。期間は12月下旬までで、無くなり次第終了となる。価格は税込み。



(C)2025 SAN-X / チームリラックマ