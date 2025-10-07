【ハニーズのブルー】が可愛い！ 40・50代が似合う♡「優秀カーデ」

ミドル世代の毎日コーデに取り入れるなら、知的で上品な雰囲気が漂うブルーのアイテムが正解かも。そこでおすすめしたいのが、デイリー使いしやすい【ハニーズ】のカーディガン。洗練されたシンプルなデザインで着まわしやすく、お値段以上の活躍が期待できるかも。ラメ入り素材やラウンドヘムなど、女性らしさを詰め込んだアイテムをピックアップしました。

品良く着こなせるラメ入りのクルーネックカーデ

【ハニーズ】「ラメクルーカーディガン」\3,480（税込）

淡いブルーが上品で大人っぽい雰囲気を演出。繊細なラメ入りの素材やゴールド色のボタンも、華やかなムードを醸し出します。シンプルなクルーネックのカーディガンなので、ハイネックやタートルネックなど幅広い洋服とのスタイリングが楽しめるはず。公式サイトには「ゆったりめの幅と腰にかかる丈感」とあり、さり気なく体型カバーができそうです。

ゆったりとしたシルエットで抜け感たっぷりなコーデに

【ハニーズ】「抗菌防臭ラウンドカーデ」\1,980（税込）

丸みのあるゆったりとしたシルエットで、女性らしい雰囲気をまとえそうなカーディガン。こっくりとした暗めのブルーが美しく、ミドル世代のデイリーコーデにマッチしやすいはず。ボタンレスのすっきりとしたデザインなので、襟付きのシャツやボウタイ付きのブラウスとも好相性。1,000円台ながら抗菌防臭機能も付いており、デイリーに活躍が期待できます。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M