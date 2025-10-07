東京ディズニーリゾートで、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2025”のグッズが登場！

2025年11月10日より、「ミッキーマウス」と仲間たちがクリスマスのお手伝いをしている様子を描いた、心温まるデザインのグッズが発売されます。

パークで身につけたいアイテムからお土産にぴったりのお菓子まで、豊富なラインナップを紹介します。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルグッズ

発売日：2025年11月10日(月)

販売店舗：

東京ディズニーランド／ワールドバザール「ディズニー&カンパニー」（雑貨類）

東京ディズニーランド／ワールドバザール「ワールドバザール・コンフェクショナリー」（お菓子類）

東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「エンポーリオ」（雑貨類）

東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー「ヴァレンティーナズ・スウィート」（お菓子類）

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

東京ディズニーリゾートの“ディズニー・クリスマス2025”では、王道のクリスマスらしさが楽しめるスペシャルグッズが登場します。

「ミッキーマウス」と仲間たちが、パークをクリスマスらしく彩るためにお手伝いをしている様子を描いたアートがデザインのポイントです。

あたたかそうな衣装に身を包んだぬいぐるみバッジや、ニット素材のトートバッグなど、持っているだけでクリスマス気分が盛り上がるグッズが盛りだくさん。

また、大切な人と一緒に使えるキーチェーンセットやマグカップ、新しいパレード「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」がテーマのグッズも多数登場します。

ぬいぐるみバッジ「ミッキーマウス」

価格：2,800円

クリスマスカターのキャップをかぶった「ミッキーマウス」のぬいぐるみバッジ。

クリスマスらしいコスチュームがとってもキュートです。

ぬいぐるみバッジ「ミニーマウス」

価格：2,800円

クリスマスカラーの緑のリボンがかわいい「ミニーマウス」のぬいぐるみバッジ。

「ミッキーマウス」とおそろいで付けたい、愛らしいデザインです。

ぬいぐるみバッジ「ドナルドダック」

価格：2,800円

クリスマスカラーのコスチュームに身を包んだ「ドナルドダック」のぬいぐるみバッジ。

セーターのデザインもおしゃれな、冬らしい装いです。

ぬいぐるみバッジセット「チップ＆デール」

価格：4,200円

「チップ」と「デール」がセットになったぬいぐるみバッジ。

ふたりおそろいの帽子とマフラーがポイントです。

リングセット

価格：1,500円

クリスマスモチーフがかわいいリングセット。

コーディネートのアクセントにぴったりな、おしゃれなアイテムです。

クリアホルダーセット

価格：900円

サイズの違うクリアホルダーのセット。

「ミッキーマウス」たちがクリスマスのお手伝いをしているデザインが楽しめます。

ポストカードセット

価格：600円

クリスマスの思い出を送るのにぴったりなポストカードセット。

「ミッキーマウス」と仲間たちが描かれた、心温まるアートが魅力です。

カンバッジ

価格：600円

メインアートデザインのカンバッジ。

コレクションしたり、バッグなどに付けて楽しめます。

ピンバッジ

価格：1,400円

クリスマスツリーの前で「ミッキーマウス」と「プルート」がデザインされたピンバッジ。

チャーム

価格：900円

全6種類のうち、どれか1つが入っているブラインド仕様のチャーム。

どのキャラクターが出るか、開けるまでのドキドキ感が楽しめます。

チャームセット

価格：5,400円

全6種類のチャームがすべてそろうコンプリートボックス。

コレクションしたい方におすすめのセットです。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格：1,700円

クリスマスデザインのディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉。

クリスマスプレゼントを運んでいるようなデザインがかわいい一台です。

ワッペンアクセサリー

価格：1,000円

クリスマスのアートがデザインされたワッペンアクセサリー。

バッジとしても使え、クリスマスシーズンのファッションのワンポイントになります。

きんちゃく

価格：900円

「ミッキーマウス」と仲間たちがデザインされたきんちゃく。

小物の整理に便利な、いくつあっても嬉しいアイテムです。

スーベニアメダルブック メダル付

価格：2,000円

パークで作ったスーベニアメダルをコレクションできるブック。

このブック限定のメダルが1枚付いてくるのも嬉しいポイントです。

レジャーシート

価格：1,000円

クリスマスデザインのレジャーシート。

パレード待ちなど、パークでの休憩時間に活躍するアイテムです。

ぬいぐるみバッジ（ミッキーマウス）

価格：2,800円

白のマフラーがおしゃれな「ミッキーマウス」のぬいぐるみバッジ。

サンタ風の赤い帽子がクリスマスムード満点です。

ぬいぐるみバッジ（ミニーマウス）

価格：2,800円

白いマフラーと緑のコスチュームがかわいい「ミニーマウス」のぬいぐるみバッジ。

「ミッキーマウス」とペアでつけたくなります。

ぬいぐるみ

価格：各5,500円

クリスマス衣装の「ミッキーマウス」と

「ミニーマウス」のぬいぐるみ。

お部屋に飾れば、一気にクリスマスムードが高まります。

ファンキャップ

価格：各3,200円

サンタ帽をかぶった「ミッキーマウス」と

「ミニーマウス」のファンキャップ。

パークで身につければ、より一層クリスマスを楽しめます。

カチューシャ

価格：2,600円

大きなリボンとヒイラギが飾られた、クリスマスらしいカチューシャ。

ニットづかいがかわいいデザインです。

トートバッグ

価格：3,400円

あたたかみのあるニット素材のトートバッグ。

持っているだけでクリスマス気分が盛り上がる、冬にぴったりのグッズです。

ウォッシュタオル

価格：1,200円

クリスマスのモチーフがデザインされたウォッシュタオル。

毎日使うたびにクリスマス気分を味わえる、自分用にもお土産にもおすすめのアイテムです。

ヘアクリップセット

価格：1,600円

クリスマスモチーフのヘアクリップセット。

ミッキーワッフルとチュロスモチーフのパークフードファンにおすすめのセット。

手軽にヘアアレンジに取り入れられ、クリスマスコーディネートを楽しめます。

マグカップ（イラスト）

価格2200円

クリスマスモチーフがぎゅっとつまったマグカップ。

マグカップ

価格：各2,200円

にっこりと笑っている「ミッキーマウス」と

「ミニーマウス」のお顔がデザインされたマグカップ。

鼻が持ち手になっており、お揃いで使ったり、クリスマスのインテリアとして飾っても楽しめます。

キーチェーンセット

価格：1,600円

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がセットになったキーチェーン。

ふたつをくっつけると、手でハートの形を作る愛らしい姿になる、クリスマスバージョンです。

リース

価格：4,000円

おうちのドアや壁に飾りたい、クリスマスリース。

ミッキーモチーフがデコレーションされた、華やかなデザインです。

リース（小）

価格：2,000円

少し小さめサイズの飾りやすいリースも登場。

お部屋のちょっとしたスペースにもクリスマスらしさをプラスできます。

ショッピングバッグ

価格：1,200円

お土産をたくさん買うときに便利なショッピングバッグ。

クリスマスの思い出とグッズをたっぷり詰め込めます。

チョコレートクランチ

価格：2,200円

東京ディズニーリゾートのお土産の定番、チョコレートクランチ。

クリスマスデザインの缶は、食べた後も小物入れとして活躍します。

アソーテッド・チョコレート

価格：2,200円

カラフルなデザインの9個入りアソーテッド・チョコレート。

毎日1つずつカレンダーの窓を開けて楽しめる、アドベントカレンダーのようなスイーツです。

アソーテッド・クッキー

価格：2,000円

様々な形や味のクッキーが楽しめるアソーテッド・クッキー。

クリスマスらしいデザインの缶に入っており、ギフトにもぴったりです。

アソーテッド・チョコレート

価格：1,300円

ブック型のパッケージがかわいいチョコレートの詰め合わせ。

プレゼントにも喜ばれる、おしゃれなお菓子です。

バウムクーヘン

価格：1,200円

ツリーやプレゼントボックスをイメージしたバウムクーヘン。

しっとりとした食感と優しい甘さが楽しめます。

キャンディー

価格：900円

クリスマスツリー型のケースがかわいいキャンディー。

食べ終わった後はオーナメントとして飾ることもできます。

チーズインスナック

価格：700円

サクサクのスナックの中に、濃厚なチーズクリームが入っています。

おやつにもおつまみにもなる、しょっぱい系のお菓子です。

チュロススナック

価格：1,100円

パークのチュロスを手軽に楽しめるスナック菓子。

カリカリとした食感とシナモンの香りがやみつきになります。

チョコレート

価格：1,500円

個包装に「ミッキーマウス」たちがデザインされたチョコレート。

お土産として配るのにも便利な、定番のお菓子です。

「ミッキーマウス」たちとクリスマスのお手伝いをしている気分になれる、心温まるデザインのグッズが勢ぞろい。

パークでの思い出作りにも、大切な人への贈り物にもぴったりなアイテムばかりです。

お気に入りのグッズと一緒に、素敵なクリスマスを過ごしてくださいね。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルグッズの紹介でした。

