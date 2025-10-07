コメディドラマ「バイス・プリンシパルズ」の校長役などで知られた米女優キンバリー・エイベア・グレゴリーさんが、3日に52歳で死去した。「ビッグバン★セオリー ギークなぼくらの恋愛法則」「グレイズ・アナトミー」「ベター・コール・ソウル」「ブルックリン・ナイン-ナイン」「チャーリー・シーンのハーパー★ボーイズ」などにも出演し、幅広い作品で活躍していた。



【写真】生まれたばかりの息子を抱いて 幸せな瞬間だった…

元夫で俳優のチェスター・グレゴリーはインスタグラムに子どもを抱くキンバリーさんとの3ショットや、ちゃめっ気たっぷりな笑顔を見せる画像などを掲載。「キンバリー・エイベア・グレゴリー、あなたは輝きそのものだった」と追悼。2人の間には息子がおり、「あなたは勇気、芸術性、回復力、そして人生が過酷なときでも前に進む力を教えてくれた。私たちが共有したすべての章に感謝している。あなたの物語は苦難ではなく、美しさによって語られるべきものだった」と深い敬意を表した。



さらに「パワーを休め、ご冥福をお祈りいたします。あなたが愛されていることを永遠に知って、

いつでも。 キム... よくやったね。」とねぎらった。最後は「日の出:1972年12月7日 日没:2025年10月3日」と誕生日・命日を太陽になぞらえて紹介した。



「バイス・プリンシパルズ」で共演した俳優のウォルトン・ゴギンズはキンバリーさんを「真のパワーハウス」と称賛し、女優のビジー・フィリップスも「この悲報に打ちのめされている」と故人を偲んでいる。



（BANG Media International／よろず～ニュース）