東京ディズニーリゾートにて、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を2025年11月11日(火)から12月25日(木)までの45日間、開催します。

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、心温まるエンターテイメントや、クリスマスらしいグッズ・メニューが登場。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2025”期間中に提供されるチョコレートケーキ(ナッツ入り)、スーベニアプレート付きを紹介していきます。

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”チョコレートケーキ(ナッツ入り)、スーベニアプレート付き

価格：550円／スーベニアカップ付き プラス750円

販売期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」

東京ディズニーシー「ニューヨーク・デリ 」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで開催される、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」

今回紹介するのは、“ディズニー・クリスマス2025”期間中に提供されるチョコレートケーキ(ナッツ入り)、スーベニアプレート付き。

中央にはくすみレッドのリルリンリンがちょこんとお座り。

プレートのリム部分はクリスマスリースのようなデザインになっています。

表面をチョコソースでコーティングした濃厚なチョコレートケーキが再登場。

中にアーモンドダイスが入っていて、食感にアクセントをつけています。

リースのようなデザインがかわいい！

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2025”チョコレートケーキ(ナッツ入り)、スーベニアプレート付きの紹介でした。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

※一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

※レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

